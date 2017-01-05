Безработица в США сократилась до самого низкого уровня за последние десятилетия

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось до самого низкого уровня за последние несколько десятилетий, что, как подчеркивают экономисты, свидетельствует сигнализирует об оздоровлении рынка труда в США.

В докладе министерства труда сообщается, что за минувшую неделю это число упало на 28 тысяч, т.е. до 235 тысяч по стране. По словам экономистов, любой показатель ниже 300 тысяч свидетельствует о здоровом рынке труда. Данные о еженедельной статистике поданных обращений за пособием оставались ниже этого порога на протяжении почти двух лет.

В другом независимом докладе аналитическая компания ADP сообщает, что, в декабре частные работодатели создали 153 тысячи новых рабочих мест, что, однако, несколько меньше, чем в предыдущем месяце. ADP собирает данные о миллионах чеков на заработную плату, которые она обрабатывает в рамках своих услуг по бухгалтерскому учету.

Несколько лет назад, в период самой тяжелой фазы рецессии в США, уровень безработицы составлял 10 процентов, однако неуклонно снижался, достигнув 4,6-процентного уровня в ноябре 2016-го года. Об уровне безработицы в США за декабрь правительственные органы сообщат в пятницу. Служба финансовых новостей Bloomberg провела опрос среди экономистов; по общему мнению экспертов, доклад, который появится в пятницу, отразит создание 175 тысяч новых рабочих мест в декабре.