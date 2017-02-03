В США отмечен незначительный рост безработицы

Несмотря на незначительный рост уровня безработицы в США в январе, в целом чистый прирост рабочих мест оказался выше прогнозов экономистов.

Согласно опубликованному в пятницу докладу Министерства труда США, рост безработных составил 0,1 процента, таким образом достигнув уровня в 4,8 процента. Безработными официально считаются люди, которые находились в поисках работы в течение четырех недель. Большинство новых рабочих вакансий открылись в сфере строительства и розничной торговли.

В январе чистый прирост рабочих мест в американской экономике составил 227 тысяч, что является лучшим, чем ожидалось, результатом. Тем не менее, рост заработной платы в январе, который составил всего 0,1 процента, замедлился по сравнению с предыдущим месяцем.