Дипломаты из Восточной Европы просят Сенат защитить их страны от России

Дипломаты шести стран Восточной Европы обратились к американским сенаторам с просьбой помочь им противостоять российскому вмешательству, включая кибератаки, и настаивали, что введенные против Москвы санкции не должны быть сняты в обозримом будущем.

Министр иностранных дел Украины, а также послы Польши, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии выступили на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям, посвященных деятельности России в их странах.

«Пока Россия не уйдет с украинской земли, санкции нельзя отменять. Если уж на то пошло, их нужно усиливать», – заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

С ним согласились другие дипломаты, рассказавшие об усилиях своих и других стран по снижению зависимости от российского газа при удовлетворении потребностей в энергоресурсах.

«Мы серьезно думаем о диверсификации», – сказал посол Польши в Вашингтоне Петр Вильчек.

Республиканский сенатор Линдси Грэм, председатель подкомитета, осуществляющего надзор за Госдепартаментом и иностранной помощью, организовал слушания в связи с опасениями, что президент Дональд Трамп может отказаться от противостояния с Москвой, и предположениями, что он может отменить санкции, введенные против России после аннексии Крыма.

Грэм дал понять, что выступает за продолжение оказания помощи. По его словам, это имеет большое значение для безопасности США.

«Чем в большей безопасности будете вы, тем в большей безопасности будем мы», – сказал Грэм.