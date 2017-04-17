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Пасха в Белом доме

Сегодня в Белом доме в 139-й раз отметили Пасху
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Церемонию открыл президент Дональд Трамп с супругой Меланией, младшим сыном Бэрроном - и Пасхальным Зайцем
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Церемонию открыл президент Дональд Трамп с супругой Меланией, младшим сыном Бэрроном - и Пасхальным Зайцем

В программе: музыка и развлечения. Президент Дональд Трамп, как Верховный главнокомандующий, отдает честь
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В программе: музыка и развлечения. Президент Дональд Трамп, как Верховный главнокомандующий, отдает честь

По традиции, дети искали на Южной лужайке Белого дома 18 тысяч пасхальных яиц
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По традиции, дети искали на Южной лужайке Белого дома 18 тысяч пасхальных яиц

Катание яйца в христианской традиции символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа. В день Пасхи газон перед Белым домом разбивают на дорожки, по которым дети при помощи специальных ложек с длинной ручкой катают крашеные яйца
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Катание яйца в христианской традиции символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа. В день Пасхи газон перед Белым домом разбивают на дорожки, по которым дети при помощи специальных ложек с длинной ручкой катают крашеные яйца

В этом году на праздник попали около 21,000 гостей из 50 штатов США. Попасть на мероприятие можно, лишь выиграв билет в специальной лотерее&nbsp;
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В этом году на праздник попали около 21,000 гостей из 50 штатов США. Попасть на мероприятие можно, лишь выиграв билет в специальной лотерее 

Первая леди США Мелания Трамп, по традиции, прочитала маленьким гостям детскую книгу
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Первая леди США Мелания Трамп, по традиции, прочитала маленьким гостям детскую книгу

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