Пасха в Белом доме

Церемонию открыл президент Дональд Трамп с супругой Меланией, младшим сыном Бэрроном - и Пасхальным Зайцем
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В программе: музыка и развлечения. Президент Дональд Трамп, как Верховный главнокомандующий, отдает честь
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По традиции, дети искали на Южной лужайке Белого дома 18 тысяч пасхальных яиц
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Катание яйца в христианской традиции символизирует камень, скатившийся с Гроба Господня перед воскрешением Христа. В день Пасхи газон перед Белым домом разбивают на дорожки, по которым дети при помощи специальных ложек с длинной ручкой катают крашеные яйца
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В этом году на праздник попали около 21,000 гостей из 50 штатов США. Попасть на мероприятие можно, лишь выиграв билет в специальной лотерее
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Первая леди США Мелания Трамп, по традиции, прочитала маленьким гостям детскую книгу
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