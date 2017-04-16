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Пасха к нам приходит: как в Вашингтоне отмечают самый светлый праздник

Пасха к нам приходит: как в Вашингтоне отмечают самый светлый праздник
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В Вашингтоне, в саду исторической усадьбы Tudor Place, царит праздничная суета. Взрослые и дети собрались здесь, чтобы отметить самый главный для христианского мира праздник весны – Пасху

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