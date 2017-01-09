Заявление КНДР о готовности испытать МБР не вызвало резкой реакции в Азии

СЕУЛ – Рост напряженности между США и Северной Кореей в связи с возможным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) не вызвал резкую реакцию в Восточной Азии.

В воскресенье Северная Корея объявила, что может запустить межконтинентальную баллистическую ракету в любое время в любом месте. Об этом заявил неназванный представитель северокорейского МИДа, которого процитировало официальное информагентство ЦТАК.

В ответ на это министр обороны США Эштон Картер назвал возможный запуск МБР «серьезной угрозой» США и не исключил принятия военных мер, чтобы сбить ракету, если она пересечет границу США или их союзников.

«Если она приблизится, если будет угрожать нам, то мы пойдем на это. Если речь идет о предсказуемом ударе по одному из наших друзей или союзников, то мы собьем ее», – сказал Картер.

Позиция Южной Кореи

В понедельник министерство обороны Южной Кореи назвало заявление Пхеньяна об испытании МБР «достойным сожаления», отметив, что оно не останется без последствий в плане международных санкций. При этом военное ведомство никак не прокомментировало возможные действия США.

«Если Северная Корея проигнорирует наши предупреждения и запустит МБР, она столкнется с еще более мощными и всеобъемлющими санкциями, давлением со стороны Южной Кореи и международного сообщества», – заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн.

Создание ракеты

Межконтинентальная баллистическая ракета дальнего радиуса действия не станет беспрецедентным технологическим прорывом для Северной Кореи. Страна уже запустила четыре спутника с помощью ракеты «Тэпходон-2». Тем не менее, по мнению многих, космическая программа Пхеньяна является прикрытием для развития ядерных и ракетных технологий в нарушение резолюций ООН.

В прошлом году северокорейский лидер Ким Чен Ын четко заявил, что его правительство стремится обеспечить надежное ядерное сдерживание. Усиление международных санкций не удержало Северную Корею от активизации работ по созданию оружия. В прошлом году она провела два ядерных испытания и 24 ракетных запуска. На прошлой неделе заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен, комментируя ядерную программу Пхеньяна, сказал: «С каждым днем угроза становится все более актуальной».

Считается, что Северная Корея способна нанести ядерный удар по соседней Южной Корее и Японии. Может ли она нанести удар по континентальной части США? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Пхеньян утверждает, что ему удалось создать миниатюрное ядерное устройство, которое можно установить в боеголовке ракеты дальнего радиуса действия, но пока он не продемонстрировал такую возможность. Он также не показал, что его ракеты способны повторно входить в атмосферу, что необходимо для поражения конкретной цели в условиях экстремальных температур и вибрации.Запуск МБР может стать следующим шагом в этом процессе.

Запугивания

Южная Корея увидела в предупреждении правительства Ким Чен Ына попытку вынудить будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа взаимодействовать с Северной Кореей на условиях Пхеньяна.

«Сохраняя неизменной свою позицию – продолжать запускать ракеты и осуществлять провокации – Северная Корея хочет изменить отношение к себе в США и возложить на США ответственность, когда она проведет ракетное испытание в будущем», – заявил представитель южнокорейского министерства по делам объединения Чон Чжун Хи.

В начале года Трамп вызвал разговоры о возможном военном ударе США по северокорейской ракете, когда написал в Твиттере: «Этого не случится» в ответ на новогоднее обращение Ким Чен Ына, в котором он дал понять, что Пхеньян готов провести испытания МБР.

«В дипломатическом и политическом плане, если Корея запустит МБР, направленную против США, до того, как появятся первые наброски стратегии Трампа в Северо-Восточной Азии в плане безопасности, это принесет Пхеньяну противоположный результат в виде жесткой политики Трампа в отношении Северной Кореи», – говорит Чон Сун Юн, научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле.

Позиция Китая

Жесткой официальной реакции Пекина и Токио на заявления Пхеньяна и Вашингтона относительно МБР в понедельник не последовало.

На прошлой неделе Трамп подверг критике Китай за то, что он якобы не пытается обуздать ядерную угрозу со стороны Северной Кореи. Хотя торговля Северной Кореи на 90 процентов зависит от Китая, Пекин избегает оказывать жесткое экономическое давление на своего союзника из-за опасения, что это приведет к усилению нестабильности на границе и еще большему присутствию США на Корейском полуострове.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан на прошлой неделе выступил в защиту усилий Пекина по мирному урегулированию ядерного вопроса и призвал будущую администрацию Трампа «избегать высказываний и действий, которые могут привести к эскалации ситуации».

Япония

Что касается Японии, то, как представляется, на этой неделе Токио будет уделять больше внимания усилению напряженности в отношениях с Сеулом в связи с установкой второго памятника «женщинам для утешения» – на этот раз перед зданием консульства Японии в южнокорейском Пусане.

В знак протеста посол и генеральный консул Японии в Южной Корее в понедельник были отозваны.

Новый конфликт возник после того, как в декабре 2015 года две страны достигли соглашения об урегулировании спорного вопроса о корейских женщинах, которых вынуждали заниматься проституцией в японских борделях для военных во время Второй мировой войны.

В рамках этого соглашения премьер-министр Синдзо Абэ принес извинения, а японское правительство пожертвовало 8 миллионов долларов на поддержку оставшихся в живых «женщин для утешения». Кроме того, Южная Корея согласилась ускорить рассмотрение просьбы Японии о демонтаже памятника «женщинам для утешения», установленного напротив посольства Японии в Сеуле.

Сеул утверждает, что вопрос о памятниках выходит за рамки соглашения, поскольку они принадлежат частным организациям, а не государству. Однако Токио рассматривает их как нарушение духа соглашения.