Дилан Руф приговорен к смерти

Жюри присяжных в федеральном суде Чарлстона, штат Южная Каролина, приговорило Дилана Руфа, убийцу девяти прихожан церкви, к смертной казни. Присяжные - двое мужчин и десять женщин - рекомендовали для Руфа смертную казнь по всем 18 из 33 пунктов обвинения, по которым можно было требовать высшей меры наказания.

17 июня 2015 года Дилан Руф, которому тогда был 21 год, проник в здание Африканской методистской епископальной церкви в Чарлстоне и расстрелял из пистолета собравшихся на религиозные курсы прихожан и пастора. По его собственному признанию, он ставил целью развязать расовую войну.

В мае 2016 министерство юстиции США заявило, что будет добиваться высшей меры наказания. Поясняя свое решение в судебных документах, прокуроры обвинили Руфа в том, что он выбрал своих жертв из-за их расы и не испытывал раскаяния по этому поводу.

В ноябре 2016 Руф был признан вменяемым, и во время судебного процесса отказался раскаяться в содеянном.

Во вторник в обращении к присяжным заместитель прокурора Джей Ричардсон отметил, что Дилан Руф трижды посещал церковь в разведывательных целях, и перед тем, как совершить атаку, сидел с будущими жертвами на протяжении 40 минут. Начав стрельбу, он нажал на курок более 75 раз, и семь раз перезарядил магазин, добивая раненых. Во время допроса, Руф заявил следователям, что "кто-то должен был это сделать, потому что чернокожие убивают белых каждый день". Это высказывание преступника заместитель прокурора назвал "словами крайнего расиста, который считает, что это было оправдано".

В зале суда Дилан Руф никак не отреагировал на оглашение вердикта. Его семья обнародовала письменное заявление, в котором было сказано: "До конца нашей жизни мы не сможем понять, почему он совершил это ужасное нападение, которое принесло столько страданий такому количеству хороших людей. Мы скорбим по жертвам его преступлений, и выражаем соболезнования семьям пострадавших".

Родственники погибших сидели обнявшись. Мелвин Грэм, чья сестра Синтия Херд была среди жертв "чарльстонского стрелка", сказал журналистам, что приговор справедлив, но "это пустая победа, потому что моей сестры нет в живых. Я бы хотел, чтобы этот вердикт мог вернуть ее нам. Но, по крайней мере, это посыл для тех, кто разделяет его (Руфа) взгляды - что наше общество не потерпит подобного".