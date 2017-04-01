Боб Дилан «тайно» получил Нобелевскую премию

Музыкант Боб Дилан, почти полгода хранивший молчание и никак не комментировавший присуждение ему Нобелевской премии, 1 апреля все же получил эту награду. Во время церемонии, прошедшей в Шведской академии, ему была вручена медаль и диплом лауреата премии в области литературы 2016 года.

Как рассказал шведским СМИ член академии Хорас Энгдаль, процедура награждения была проведена «под большим секретом». Другие члены этой организации отказались от каких-либо комментариев, сказав лишь, что обязались «хранить тайну».

Тем не менее, информацию о вручении Дилану премии также подтвердила секретарь академии Сара Даниус, отметив, что прошедшая церемония была «маленькой и камерной». Журналистов на нее не пригласили.

В конце прошлого года Боб Дилан отказался участвовать в официальной церемонии вручения премии. По традиции, 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, лауреаты в торжественной обстановке получают медали и дипломы.

Согласно правилам, принятым Шведской академией, для того, чтобы получить премию в размере 8 миллионов крон, каждый награжденный обязан выступить с лекцией в течении шести месяцев после 10 декабря.

Боб Дилан уже завлял, что во время приезда в Стокгольм в начале апреля этого года он не будет выступать с лекцией, а вместо этого перешлет членам академии запись своего обращения.

В субботу вечером 75-летний музыкант выступил с концертом в Стокгольме.