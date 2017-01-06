Дутерте надеется, что Россия станет союзницей и защитницей Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу выразил надежду, что Россия – соперница традиционного союзника Филиппин, США, – станет союзником и защитником его страны.

С таким заявлением филиппинский лидер выступил во время посещения одного из двух российских военных кораблей, прибывших на четыре дня в Манилу.

«Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь любое время, для чего угодно – для отдыха, пополнения запасов или чтобы стать нашим союзником и защитить нас», – сказал Дутерте, пожимая руку командующему флотилией Тихоокеанского флота России контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

Дутерте планирует посетить Москву в апреле этого года.