Андрей Парубий: поддерживая Украину, вы инвестируете в будущее

КИЕВ – В Украине приветствуют решение нижней палаты парламента Нидерландов – палаты представителей ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

«Спасибо парламентскому большинству за вашу позицию и поддержку Украины. Поддерживая Украину, вы инвестируете в будущее, поддерживаете стабильность и мир в Европе, цементируете антипутинскую коалицию», – сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий 24 октября, открывая заседание парламента, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

Председатель парламента Андрей Парубий подчеркнул, что «это еще один уверенный шаг к определенной нами цели – ассоциации с Европейским Союзом».

Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

«У меня есть уверенность, что Сенат тоже поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украина- Европейский Союз, это обсуждалось и во время моих встреч со спикером палаты Сената – Анки Брукерс-Кнол как в ходе ее визита в Киев, так и во время моего визита в Страсбург.

Большинство членов Сената поддерживают Украину», – отметил спикер Верховной Рады по поводу предстоящей ратификации этого документа в верхней палате парламента Нидерландов – Сенате.

В день ратификации, 23 февраля, президент Украины Петр Порошенко сделал запись на своей странице в Фейсбуке.

«Приветствую решение нижней палаты парламента Нидерландов относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Благодарю Марка Рютте и парламентское большинство за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта. Ожидаем решения Сената», – подчеркнул Петр Порошенко.

История имплементации Соглашения

Напомним, что текст Соглашения был подготовлен к имплементации на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28 ноября 2013 года. Однако украинское правительство во главе с Николаем Азаровым решило приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

21 ноября 2013 года, протестуя против решения бывшего премьер-министра Николая Азарова, украинцы вышли на улицы Киева, организовав масштабную акцию протеста, которая позже переросла в Революцию достоинства.

Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта 2014 года, экономическая – о Зоне свободной торговли – 27 июня 2014 года.

Соглашение указывает на европейский вектор развития Украины, это четкий тренд для официального Киева, который получил одобрение в Европе, а значит, этот вектор нивелирует в политическом плане другое направление развития, на котором ранее настаивала Россия

В середине декабря 2016 года лидеры Евросоюза согласовали предложенные Нидерландами условия относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов одобрила законопроект, которым вводится в действие ратификация Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз. Документ поддержали 89 из 150 депутатов. Для его заключительной ратификации необходима поддержка в верхней палате парламента Нидерландов – Сенате.

Соглашение и проевропейский вектор развития Украины

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко говорит о том, что Соглашение об ассоциации позволяет закрепить проевропейский вектор развития Украины.

«Соглашение указывает на европейский вектор развития Украины, это четкий тренд для официального Киева, который получил одобрение в Европе, а значит, этот вектор нивелирует в политическом плане другое направление развития, на котором ранее настаивала Россия», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Павел Жовниренко считает, что после окончательной имплементации в Нидерландах Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной улучшится и экономическое взаимное сотрудничество.

Нельзя сказать, что вся ответственность за это лежит только на европейцах

«Это может повлиять на политику России, Кремль попытается выйти из ситуации, которая сейчас складывается, естественно, Россия заинтересована в экономических связях с Украиной не меньше, чем есть заинтересованность со стороны Украины. Поэтому, когда закончится война и будут возвращены украинские территории, не исключено, что произойдет улучшение и экономических отношений с Россией», – подчеркивает Павел Жовниренко.

Вместе с тем эксперт считает, что довольно непростой процесс согласования и имплементации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной в Нидерландах, если не заблокировал, то существенно затормозил процесс экономических отношений между сторонами.

«Нельзя сказать, что вся ответственность за это лежит только на европейцах. Если бы в самой Украине был прогресс в реализации реформ, всех изменений, которые были сделаны на президентских и парламентских выборах, обещаний парламентской коалиции, тогда бы процесс ратификации и сближения Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европой прошел бы быстро и не растянулся на года», – отмечает Павел Жовниренко.

Павел Жовниренко подчеркивает, что после ратификации Соглашения нижней палатой парламента Нидерландов, проблем с прохождением документа в верхней палате – Сенате, быть не должно.

Ассоциация, зона свободной торговли и безвиз

Украинский политический эксперт Борис Кушнирук считает, что процесс ратификации Соглашения об ассоциации в парламенте Нидерландов затянулся из-за внутриевропейского изоляционистского кризиса.

В Европе очень мощно выступают политические силы, которые призывают к изоляционизму

«В Европе очень мощно выступают политические силы, которые призывают к изоляционизму. Показательный пример – Великобритания и Брексит, выступление Марин Ле Пен во Франции, партии «Свободы» в Нидерландах. Практически в каждой из этих стран являются популярными политические силы, которые выступают за изоляционизм. И развитие такой политики касается всех стран, не только Украины», – говорит Борис Кушнирук корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, по мнению Бориса Кушнирука, состоит из необходимых условий, которые позволяют рассчитывать на успешный экономический диалог.

Стоит сказать, что неизвестно, в каком состоянии через десять лет будет Евросоюз, но для Украины уже сегодня важно, чтобы работала Зона свободной торговли и у граждан страны было право на безвизовый режим

«Для Украины это важно, если посмотреть текст Соглашения, то он на 95% отображает условия для создания Зоны свободной торговли и на пять процентов – это нормы, которые обеспечивают политическое сотрудничество, без, практически, каких-либо обязательств со стороны Евросоюза. Для Украины очень важно, чтобы не были заблокированы условия о Зоне свободной торговли, но к ним ни у кого в Европе нет претензий», – утверждает Борис Кушнирук.

Эксперт считает, что в ближайшие пять-десять лет вопрос о присоединении Украины к Евросоюзу не рассматривается, и не будет рассматриваться, вероятно, в дальнейшем по ряду объективных причин.

«Стоит сказать, что неизвестно, в каком состоянии через десять лет будет Евросоюз, но для Украины уже сегодня важно, чтобы работала Зона свободной торговли и у граждан страны было право на безвизовый режим. Это те два момента, которые важны в отношениях Украины и Евросоюза.

Что касается НАТО, убежден, что в Альянсе есть сегодня отображение кризиса Евросоюза, поэтому для Украины важно на дипломатическом уровне работать с отдельными странами НАТО – с Соединенными Штатами, Польшей, Румынией», – подчеркивает Борис Кушнирук.

Он считает, что такое сотрудничество может быть «особенно эффективным» для поддержания обороноспособности Украины в ее борьбе за суверенитет и восстановление территориальной целостности.