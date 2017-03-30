В аварии в Техасе погибли не менее 13 человек

Автобус с прихожанами одной из баптистских церквей столкнулся с грузовиком-пикапом
По меньшей мере 13 человек погибли и два получили травмы в результате столкновения пикапа с церковным микроавтобусом на юго-западе Техаса.
Авария произошла во второй половине дня в среду примерно в 120 километрах к западу от Сан-Антонио, сообщили в полиции.
По данным полиции, в микроавтобусе ехали 14 пожилых прихожан Первой баптистской церкви Нью-Браунфелса. В пикапе находился лишь водитель.
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