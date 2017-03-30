В аварии в Техасе погибли не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли и два получили травмы в результате столкновения пикапа с церковным микроавтобусом на юго-западе Техаса.

Авария произошла во второй половине дня в среду примерно в 120 километрах к западу от Сан-Антонио, сообщили в полиции.

По данным полиции, в микроавтобусе ехали 14 пожилых прихожан Первой баптистской церкви Нью-Браунфелса. В пикапе находился лишь водитель.