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В аварии в Техасе погибли не менее 13 человек

Дорожная катастрофа в Техасе унесла жизни 13 человек. Фото АП

Дорожная катастрофа в Техасе унесла жизни 13 человек. Фото АП

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Автобус с прихожанами одной из баптистских церквей столкнулся с грузовиком-пикапом

По меньшей мере 13 человек погибли и два получили травмы в результате столкновения пикапа с церковным микроавтобусом на юго-западе Техаса.

Авария произошла во второй половине дня в среду примерно в 120 километрах к западу от Сан-Антонио, сообщили в полиции.

По данным полиции, в микроавтобусе ехали 14 пожилых прихожан Первой баптистской церкви Нью-Браунфелса. В пикапе находился лишь водитель.

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