Стороны конфликта в Донбассе говорят о нарушении перемирия

По достигнутой ранее договоренности, оно началось 1 апреля
Стороны конфликта на востоке Украины обвиняют друг друга в нарушении перемирия, наступившего 1 апреля.
Украинские военные утверждают, что они соблюдают режим прекращения огня, а сепаратисты нарушили его не менее 10 раз.
Силы так называемой "ЛНР" заявили, что в ночь на субботу с украинской стороны велся минометный обстрел поселка Калиновка.
О жертвах и раненых данных нет.
Договоренности об апрельском перемирии были достигнуты 29 марта на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе. Было решено с 1 апреля прекратить огонь, а с 6-го начать развод сил конфликтующих сторон около станицы Луганская.
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