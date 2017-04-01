Стороны конфликта в Донбассе говорят о нарушении перемирия

Стороны конфликта на востоке Украины обвиняют друг друга в нарушении перемирия, наступившего 1 апреля.

Украинские военные утверждают, что они соблюдают режим прекращения огня, а сепаратисты нарушили его не менее 10 раз.

Силы так называемой "ЛНР" заявили, что в ночь на субботу с украинской стороны велся минометный обстрел поселка Калиновка.

О жертвах и раненых данных нет.

Договоренности об апрельском перемирии были достигнуты 29 марта на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе. Было решено с 1 апреля прекратить огонь, а с 6-го начать развод сил конфликтующих сторон около станицы Луганская.

