Президент Трамп продолжает защищать опровергнутые заявления

Спустя два месяца после вступления в должность Дональд Трамп удовлетворен тем, как претворяются в жизнь его политические обещания и заявления, которые опровергались официальными лицами американского правительства, аналитиками и фактчекерами – сотрудниками СМИ, которые занимаются проверкой достоверности фактов.

В интервью журналу Time, опубликованному в четверг, Трамп отказался отступить от ряда своих заявлений, которые были либо опровергнуты после тщательной проверки, либо подвергнуты серьезным сомнениям. Среди них и пост в «Твиттере» о том, что бывший президент Барак Обама приказал вести наблюдение за его резиденцией в нью-йоркской «башне Трампа» за несколько недель до ноябрьских президентский выборов в прошлом году, и заявление о проголосовавших на выборах трех миллионах нелегальных мигрантов, и что мусульмане в Нью-Джерси праздновали террористическую атаку в Нью-Йорке в 2001-м году.

Трамп не предоставил доказательств ни по одному из этих трех утверждений, несмотря на заявления многочисленных официальных лиц о том, что они не соответствуют действительности.

«Я очень доверяю своим инстинктам, тем более, что они впоследствии подтверждаются, – сказал Трамп. – Когда все говорили, что я не выиграю выборы, я сказал, что сделаю это».

Беседа Трампа с журналом совпала по времени с высказываниями председателя Комитета по разведке Палаты представителей Девина Нунеса о том, что после выборов 8 ноября прошлого года сотрудники предвыборной команды Трампа и, возможно, сам избранный президент стали объектами прослушки, которая, однако, проводилась на законных основаниях. В то же время, конгрессмен-республиканец Нунес, директор ФБР Джеймс Коми и несколько официальных лиц, которые занимаются вопросами национальной безопасности заявили, что Обама не отдавал приказ вести какое-либо наблюдение за Трампом.

Коментируя этот недавний виток противоречий, Трамп заявил: «Кто знает, что это могло быть?». Позже, после встречи с Нунесом, Трамп заявил, что он «в некоторой степени чувствует себя оправданным».

Что касается голосования 3 миллионов нелегальных мигрантов, Трамп заявил: «Думаю, здесь я тоже окажусь прав».

Трамп также заметил, что, помимо всего прочего, он предсказал Брексит (выход Великобритании из ЕС), устроенные иммигрантами в Швеции беспорядки, а также что переписка его соперницы на выборах от Демократической партии, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, окажется на компьютере мужа ее ключевого помощника по кампании.

Что касается других заявлений, Трамп заявил, что просто повторял сомнительные утверждения, которые он прочитал или услышал в прессе. Например, слова о том, что отец сенатора Теда Круза – соперника Трампа за номинацию на президентских выборах от Республиканской партии в прошлом году – был последователем Ли Харви Освальда, который в 1963 году застрелил президента Джона Ф. Кеннеди.

«Почему вы считаете, что я должен извиниться? – спросил Трамп. – Я просто процитировал статью в газете».