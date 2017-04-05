Кого ретвитит Дональд Трамп

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Президент США продолжает активно пользоваться своим «Твиттером», Национальное управление архивов рекомендует Белому дому сохранять все твиты Трампа - Рафаэль Сааков рассказывает об аккаунтах, которые ретвитит американский президент
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.