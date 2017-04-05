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Кого ретвитит Дональд Трамп

Кого ретвитит Дональд Трамп
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Президент США продолжает активно пользоваться своим «Твиттером», Национальное управление архивов рекомендует Белому дому сохранять все твиты Трампа - Рафаэль Сааков рассказывает об аккаунтах, которые ретвитит американский президент

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