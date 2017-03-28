Отмена уголовного наказания за домашнее насилие будет иметь разрушительный эффект - юристы

К 1920 году во всех штатах физическое насилие против женщин стало незаконным. Но лишь полвека века спустя судебная система начала рассматривать домашнее насилие не как административное, а как уголовное преступление. В штате Иллинойс правозащитники и неправительственные организации следят за исполнением законов, направленных на защиту жертв домашнего насилия как в отношении граждан США, так и иммигрантов.

"Законы, принятые в штате Иллинойс, дополняют друг друга, чтобы поддержать жертв сексуального и домашнего насилия. Наша сеть объединяет 45 различных агентств, и все мы работаем ради одного: исполнения законов и их улучшения. Большинство наших агентств работает с иммигрантами и нелегалами. Даже если у вас нет документов, у вас есть права. Проблема в том, что многие из нелегальных иммигрантов боятся депортации, если они обратятся за защитой. Мы провели опрос, и он показа, что наша помощь в предоставлении убежища жертвам насилия, психологическая поддержка, услуги адвокатов необычайно эффективны", - рассказала исполнительный директор Battered Women’s Network Кэтлин Доэрти.

Американские юристы полагают, что о декриминализации домашнего насилия на данном этапе речь идти не может.

"У нас не было бы этих законов, если бы женщины не были подвержены домашнему насилию. Они зачастую находятся в серьезной опасности и страдают от него. Законодатели на местном уровне, уровне штата и федеральном, должны предоставить женщинам все необходимые инструменты для своей защиты. Любой, кто хочет декриминализировать домашнее насилие, должен будет заручиться поддержкой женщин, чтобы это сделать. Женщины в США обладают большой политической властью, так что вряд ли это может произойти", - заявил Гейб Геллоуей, адвокат по гражданским правам.

Гейб Геллоуей добавляет, что отмена уголовного наказания за домашнее насилие будет иметь разрушительный эффект. В начале февраля в уголовный кодекс России были внесены поправки, снявшие уголовную ответственность за первый случай «домашних» побоев. Что вызвало протесты со стороны российских правозащитников и гражданских активистов, которые выступили за разработку отдельного закона, направленного на защиту от домашнего насилия.

"Большинство женщин реагируют так: если раньше они не ходили в полицию, потому что они боялись, им было стыдно, боялись выносить сор из избы, считали, что сами виноваты. А теперь они не пойдут в полицию, поскольку понимают, что идти в полицию бесполезно. То, что вообще эта тема всплыла – права женщин - надо поблагодарить наш состав Государственной Думы и тему декриминализации. Мы будем биться теперь за отдельный закон, который должен улучшить положение жертв. По статистике у нас 50 тысяч жертв ежегодно. 36 тысяч женщин, 11 тысяч детей и 3 тысячи мужчин", - сказала общественный деятель и предприниматель Алена Попова.

И в США, и в России правозащитники и гражданские активисты считают, что необходимо улучшение существующего законодательства, создание кризисных центров для помощи жертвам, а также увеличение финансирования программ, направленных на борьбу с насилием в семье.