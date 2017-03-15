Минюст США назвал имена российских хакеров

Министерство юстиции США предъявило обвинения в организации одного из крупнейших в истории взломов компьютерных сетей, в ходе которого была похищена личная информация более чем 500 миллионов пользователей почтовых сервисов Yahoo, Google и других провайдеров. В списке пострадавших – не менее 150 тысяч жителей США.

Официальные обвинения предъявлены двум офицерам Федеральной службы безопасности РФ – 33-летнему Дмитрию Александровичу Докучаеву и 43-летнему Игорю Анатольевичу Сущину, а также двум гражданским лицам – 29-летнему Алексею Алексеевичу Белану и 22-летнему Кариму Баратову. Последние, как считают следователи минюста, являются профессиональными хакерами, нанятыми сотрудниками российской спецслужбы.

​По словам исполняющей обязанности помощника генерального прокурора США Мэри Маккорд, Докучаев и Сущин являются сотрудниками подразделения, известного как «Центр-18», курирующего «все операции, связанные с кибер-преступностью».

Трое обвиняемых являются гражданами России. Карим Буратов – обладатель казахстанского и канадского паспортов. В минувший вторник он был арестован на территории Канады.

Всего Докучаеву, Сущину, Белану и Баратову предъявлены обвинения по 47 пунктам, включая организацию преступного сговора, компьютерное мошенничество, экономический шпионаж, похищение коммерческой информации и хищение личных данных.

О беспрецедентном хищении личных данных пользователей компания Yahoo впервые сообщила в сентябре прошлого года, заявив, что вместе с правоохранительными органами пытается установить, кто именно стоял за этим преступлением. По словам представителей портала, неизвестные хакеры сумели получить доступ к личной информации, включая даты рождения, номера телефонов и зашифрованные пароли, более 32 миллионв пользователей почтового сервиса.

Позднее выяснилось, что в 2013 году на серверы компании Yahoo была совершена гораздо более масштабная атака, в результате которой хакеры получили доступ к нескольким миллионам личных электронных почтовых ящиков военнослужащих и чиновников из более, чем десяти стран мира, в том числе – 150 тысяч американцев.

Всего, по данным министерства юстиции США, в результате взломов компьютерных сетей пострадало не менее 500 000 человек.

Дмитрий Докучаев в настоящее время арестован в России по обвинению в государственной измене. До поступления на службу в ФСБ он был хакером, а затем в качестве старшего оперуполномоченного служил во 2-м отделе планирования Центра информационной безопасности ФСБ РФ. По утверждению российских СМИ, он был связан с хакерской группой «Шалтай-Болтай», занимавшейся, в том числе, хищением и продажей персональной информации российских чиновников.

Алексей Белан обвиняется в США во взломе корпоративных баз данных и хищении личных данных. Он является фигурантом санкционного списка, который в конце декабря 2016 года утвердил президент Обама. За информацию о местонахождении Белана ФБР объявлена награда в 100 тысяч долларов.

По утверждению следователей минюста США, офицеры Докучаев и Сущин снабжали Белана информацией, которая позволила ему успешно скрываться от американских правоохранителей. Доступ к взломанным серверам группа хакеров якобы сохраняла вплоть до осени 2016 года, после чего перестала ими пользоваться.

В минюсте США также утверждают, что обвинения, предъявленные новой группе хакеров, никак не связаны с расследованием о возможном вмешательстве России в ход президентской избирательной кампании.