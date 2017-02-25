Демократическая партия США готовится избрать главу Национального комитета

Демократическая партия США готовится выбрать нового лидера, которому предстоит нелегкая задача восстановить партию после унизительного поражения от кандидата Республиканской партии Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

Ожидается, что в ходе съезда в Атланте в субботу 447 членов Национального комитета Демократической партии выберут нового руководителя партии.

Ведущими кандидатами на этот пост считаются член Палаты представителей от штата Миннесота Кит Эллисон и бывший министр труда в администрации президента Барака Обамы Том Перес.

Сын иммигрантов из Доминиканской Республики Перес пользуется популярностью у демократического мейнстрима, в то время как Эллис, первый избранный в Конгресс мусульманин, импонирует более либеральным членам партии.

Результат выборов не только влияют на будущее партии. Некоторые политические обозреватели видят в голосовании отголоски борьбы между сторонниками бывших соперников по президентской кампании Хиллари Клинтон и Берни Сандерса.

Новому главе Национального комитета предстоит руководство партией, которая понесла значительные финансовые издержки в ходе президентских выборов в 2016-м году, однако ощутила приток сил во время многочисленных протестов против президента Трампа.

Новый лидер должен будет возглавить усилия по восстановлению партии после значительных издержек по итогам промежуточных выборов в Конгресс в 2010-м и 2014-м годах. Выборы 2018 года могут стать шансом для демократов победить в тех штатах, где перекройка границ избирательных округов по выборам в Палату представителей обеспечила Республиканской партии решительное большинство в Конгрессе.

Лидеру демократов также предстоит заняться списком потенциальных кандидатов в президенты, которые смогут соперничать с Трампом на президентских выборах в 2020-м году.