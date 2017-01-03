Петр Порошенко: Украина намерена развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами

КИЕВ – С момента провозглашения независимости Соединенные Штаты остаются надежным стратегическим партнером Украины, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Об этом сказал президент Петр Порошенко 3 января в поздравлении по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и США.

Дипломатические отношения между странами были установлены 3 января 1992 года.

«А между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны», – отметил Петр Порошенко.

Украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты «за неизменную двухпартийную поддержку» суверенитета и территориальной целостности республики «в сложные времена российской агрессии, когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые собственно заложили фундамент успеха и силы американского народа».

«Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия. Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США», – отметил Порошенко.

Он заверил «в твердой настроенности Украины» активно развивать отношения стратегического партнерства с США, углублять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах и сфере безопасности.

Украина-США: 25 лет стабильных отношений

Отношения между Украиной и Соединенными Штатами находятся на уровне, лучшем за все предыдущие годы независимости страны. Об этом в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» заявил управляющий партнер Украинской политконсалтинговой группы Василий Мокан.

«Их можно охарактеризовать, как развивающиеся по восходящей. Но вместе с тем, место Украины в геополитических интересах США находится далеко не на первом плане. Все-таки украинская территория воспринимается, как некоторая «буферная зона» между большим геополитическим монстром Россией и Европейским Союзом. В Вашингтоне понимают, что в Украине существует коррупция, низкий уровень проведения реформ, необходим контроль и консультации при оказании финансовой помощи», – отмечает Василий Мокан.

Он подчеркнул также, что политика Соединенных Штатов после инаугурации новоизбранного президента в плане «оказания экспертной, консультативной и финансовой помощи Украине кардинально не изменится».

«Этого не позволит сделать ни Сенат, ни политический истеблишмент. Но вместе с тем может произойти коррекция во внешней политике США: Украина, как мне кажется, еще не получила в глазах новоизбранного президента статуса субъектности и рассматривается как проблемная территория, и будет рассматриваться как объект международных отношений после инаугурации Дональда Трампа во время встречи с лидером России. По различным данным, сейчас такая встреча может находиться в процессе подготовки, она будет посвящена теме Сирии, борьбе с терроризмом, безопасности, НАТО, отношению к Украине», – считает Мокан.

Сильная Украина и уроки истории

Эксперт констатирует, что у официального Киева есть желание вывести в 2017 году стратегические отношения с Соединенными Штатами на новый продуктивный уровень.

«Со стороны украинской власти делаются большие дипломатические усилия, которые призваны наладить сотрудничество с новой администрацией Дональда Трампа и организовать в феврале встречу президента Петра Порошенко с лидером США. Хотя эта встреча состоится, скорее всего, после личной встречи президентов США и России», – утверждает Василий Мокан.

Он полагает, что на Западе очень хорошо понимают влияние демократической и развитой Украины на жизнеспособность России.

«Украина интересна в мире как сильная демократическая страна, но не настолько сильная, чтобы стать угрозой для России. Советские и российские лидеры всегда повторяли одну формулу, что без Украины невозможен ни СССР, ни Российская Империя, ни теперь условный путинский «русский мир». Поэтому Украину будут поддерживать, помогать проводить процессы стабилизации экономики, реформы, развития демократии, но сюда не будут вкладываться огромные деньги ни со стороны США, ни со стороны Европейского Союза. Запад не заинтересован в создании украинского супергосударства. Поэтому, кроме как на себя самих нам рассчитывать больше не на кого», – резюмирует Василий Мокан.

Всегда стратегические, но разные отношения

Политолог Алексей Якубин стремится охарактеризовать специфику отношений между Украиной и США.

«Отношения с Соединенными Штатами Украина всегда развивала как с одним из «центров силы», особенно, в последнее время мы сблизились, хотя ситуация не выглядит как симметрическое взаимодействие двух государств. США много сделали и предлагают проекты для реализации на территории Украины. Со стороны официального Киева – отношения выглядят как своеобразная политика принимающей стороны. Украина просто отвечала и отвечает на новые приоритеты и программы, которые инициировал официальный Вашингтон», – сказал Алексей Якубин корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

В экспертном сообществе, отмечает Алексей Якубин, указывают на 2-3 последних года, которые характеризуют «новый этап стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной».

«Однако следует помнить, что Барак Обама – это первый президент с момента обретения Украиной независимости, который ни разу за два президентских срока не посетил страну с официальным визитом. Так или иначе, американские лидеры на современном этапе в своих зарубежных официальных поездках определяли Украину как одну из стран для обязательного посещения. И выглядит довольно странным утверждение некоторых экспертов, что с нынешней администрацией США у нас развиваются отношения «высокого уровня», но они могут быть каким-либо образом пересмотрены в связи с новой политикой новоизбранного президента Дональда Трампа», – утверждает Алексей Якубин.

По словам эксперта, Украине нужно быть готовой к тому, что новая президентская администрация Соединенных Штатов будет демонстрировать более прагматичную внешнюю политику, чем сегодняшняя.

«Украина в этом контексте рассматривается как часть большой внешнеполитической игры больших держав, как часть в мировой стратегии поиска нового равновесия – между Вашингтоном и Москвой, Вашингтоном и Пекином, в контексте широкой политики в Центрально-Восточной Европе или в перспективе отношений с Россией», – отмечает Якубин.

К провалам украинской внешней политики на протяжении десятилетий он относит нежелание официального Киева демонстрировать свои правила игры в мире, а тем более, их диктовать.

«И я не стал бы в этом винить США: позиция Киева к Вашингтону ориентирована по схеме «мы просим вас помочь», «есть Будапештский меморандум – выполните его» и т.д. Да, Вашингтон – геополитический, экономический, финансовый центр мира, но Киеву следует проявлять инициативу. Украина на протяжении десятилетий не демонстрирует никакой личной стратегии, которая позволяла бы определять политику взаимодействия со стратегическими партнерами», – подчеркивает эксперт.