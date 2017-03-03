Большинство доморощенных экстремистов радикализуются спустя годы жизни в США

Министерство внутренней безопасности США (DHS) опубликовало доклад, согласно которому большинство находящихся в стране экстремистов иностранного происхождения становились радикалами только по прошествии «нескольких лет» нахождения в Соединенных Штатах.

DHS изучило миграционные истории 88 рожденных за пределами США экстремистов, которые принимали участие в террористической деятельности в период с марта 2011-го года по декабрь 2016-го. Согласно полученным данным, большинство из них прожили в США более 10 лет перед тем, как были привлечены к ответственности или убиты, говорится в документе. Этот документ стал доступен MSNBC и достоверность которого подтвердили в DHS.

Почти половина из 88 рожденных за пределами США экстремистов приехала в страну в возрасте до 16 лет.

«Мы пришли к заключению, что большинство рожденных за пределами страны и проживавших в США экстремистов, вероятнее всего, радикализовались несколько лет спустя въезда в Соединенные Штаты. Таким образом, возможности сотрудников, которые отвечают за процесс проверки и ограничения допуска въезда в страну из соображений национальной безопасности, ограничены», – говорится в докладе.

Документ, который называется «Большинство проживающих в США рожденных за границей жестоких экстремистов радикализовались после въезда в страну. Существует возможность создания специальных программ по противодействию насильственному экстремизму» датирован 1 марта 2017 года.

Сообщения о докладе появились на фоне ожидаемого подписания президентом Дональдом Трампом нового указа, вводящего запрет на въезд в США для граждан из стран, в которых существует наиболее благоприятная среда для распространения терроризма.

Первый иммиграционный указ, подписанный в прошлом месяце, запретил размещение в США сирийских беженцев и временно ограничил въезд обладателей американских виз из семи стран, которые федеральные власти определили как страны с высоким риском террористической деятельности.

Действие данного указа было приостановлено американскими судами.

По словам Трампа, ограничения необходимы для препятствования проникновения в страну потенциальных террористов, однако новый доклад Министерства внутренней безопасности ставит под вопрос эффективность подобных указов.

В рамках доклада были также проанализированы 116 случаев радикализации граждан, рожденных в США, которые были убиты или привлечены к ответственности за тот же период (март 2011-декабрь 2016). Результаты исследования показали, что случаи радикализации рожденных за рубежом и рожденных в США экстремистов происходят под влиянием аналогичных факторов.

И у рожденных за границей, и в США экстремистов был подобный «опыт и основания для недовольства», которые привели к радикализации. Среди поводов для обиды доклад называет «кажущуюся несправедливость в отношении мусульман в стране и за рубежом вследствие политики США, чувство озлобленности и изолированности, столкновение с насилием в детском возрасте».