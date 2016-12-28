Российские власти критикуют последние решения президента Обамы

МОСКВА – Руководство российского МИДа в последние дни уходящего года не сдерживается в выражениях, критикуя решения администрации США. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил агентству «Интерфакс», что «для преодоления тяжелейшего ущерба, нанесенного отношениям при Бараке Обаме, потребуются серьезные усилия». Вечером того же дня Лавров в разговоре с госсекретарем США Джоном Керри обратил внимание на «неприемлемость линии администрации Барака Обамы на то, чтобы «под занавес» попытаться еще более подорвать основы нормального взаимодействия между Россией и США».

Тему упреков в адрес завершающего свой президентский срок Барака Обамы в тот же день развила подчиненная Сергея Лаврова, официальный представитель МИДа России Мария Захарова, опубликовав официальный комментарий со словами «доживающая последние дни команда Б.Обамы старается подложить мину будущей Администрации Д.Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене».

Комментарии МИДа России последовали после подписания президентом США 23 декабря закона о расходах на оборону в 2017 году и придания «Закону Магнитского» глобального статуса.

Стоит напомнить, что первый упрек с упоминанием американского лидера лично прозвучал еще в ноябре от премьер-министра России Дмитрия Медведева: в интервью израильскому телевидению он заявил, что «из-за того, что произошло на Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы... отношения упали, что называется, ниже плинтуса».

Персонализация жалоб российских чиновников с упреками лично президенту США происходит впервые – ранее в течение всей постсоветской истории руководство России до конца срока лидеров США на своем посту поддерживало в их отношении уважительный тон.

Вместе с тем, в Москве нетерпеливо ожидают прихода в Белый дом Дональда Трампа: Сергей Лавров рассчитывает, что при нем «удастся наладить прагматичный диалог», для чего нужно «возобновить межведомственное общение, практически полностью свернутое».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, надеется на то, что бывший госсекретарь Генри Киссинджер может помочь нахождению общего языка между Трампом и Путиным, о чем кремлевский чиновник заявил 27 декабря: «Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, мудрейших экспертов, которые, в том числе обладают глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений... Если экспертные знания и накопленный за десятилетия богатейший опыт каким-то образом будет востребован, мы бы это только приветствовали».

О новой стилистике Москвы в отношении уходящей, но еще не ушедшей американской администрации и ожиданиях российского руководства в связи с приходом Дональда Трампа на пост президента США говорят российские эксперты.

Станислав Белковский: Путину не удалось договориться с Обамой по «ялтинско-потсдамскому формату»

Политолог Станислав Белковский, в начале 2000-х годов работавший с Кремлем, но впоследствии перешедший к жесткой критике российской власти, говорит, что хорошо понимает, почему российские руководители так ждут начала президентства Дональда Трампа: «С приходом Трампа Кремль, видимо, рассчитывает вернуться к переговорам о некоем римейке «ялтинско-подсдамского миропорядка», который рухнул 9 ноября 1989 года вместе с Берлинской стеной. И здесь, конечно, большая ставка на Генри Киссинджера. И я допускаю, что рекомендации по поводу того, как вести себя нужно с Трампом, чтобы привлечь его внимание и усадить за этот «ялтинско-подсдамский стол», исходит именно от компании «Kissinger Associates».

Станислав Белковский предполагает, что Москва действительно надеется на прорыв в отношениях с Вашингтоном при Трампе: «Конечно, Дональд Трамп как бизнесмен по психологии достаточно должен быть комфортен для Путина, ибо Путин сам бизнесмен. А бизнесмену с бизнесменом, конечно, договариваться легче, чем бизнесмену с классическим представителем политического истеблишмента, каким был Барак Обама. Видимо, Кремль реализует сценарий с безудержной лестью Трампу в целях побуждения того к дружественным переговорам».

Политолог считает, что Кремль пытался добиться понимания в смысле раздела «зон особых интересов» и с Бараком Обамой, но не получилось: «Смысл международной политики Владимира Путина, который был установлен весной 2014 года с аннексией Крыма и после нее, а также с войной на Донбассе и другими шагами, которые Россия предпринимала в развитие - это была спецоперация, чтобы усадить США за стол переговоров о разделе мира, вернее, о возвращении к некоему аналогу «ялтинско-подсдамского формата», где крупные страны имеют зафиксированные зоны влияния. Естественно, Барак Обама, как носитель современного мышления, был на это совершенно не готов, поскольку он представитель того мира, где правят идеи и технологии, а не танки, где вопрос о том, «сколько дивизий у Папы Римского», совершенно неуместен».

При этом Станислав Белковский уверен, что ожидания Кремля от прихода Трампа не слишком оправданы: «Некоторое смягчение отношений будет, но того, на что Кремль рассчитывает, то есть, фактического признания принадлежности Крыма России, не будет. И это связано здесь уже не с психологией Дональда Трампа как бизнесмена, который может пойти на те или иные уступки Кремлю – Трамп все-таки является кандидатом Республиканской партии. А Республиканская партия всегда достаточно жестко подходила к этому вопросу. Не будем забывать, что именно республиканцы требовали предоставления Украине летальных вооружений, что заблокировал как раз демократ Барак Обама, которого Кремль теперь представляет злейшим врагом».

Мария Липман: намеренно оскорбительная лексика официальной Москвы – рядовое явление

Главный редактор журнала «Контрапункт» Мария Липман в интервью Русской службе «Голоса Америки» отмечает, что раздраженные эпитеты за гранью дипломатического этикета стали приемом российских чиновников уже достаточно давно: «Неформальная лексика из уст высокопоставленных государственных чиновников с самого верха - вполне рядовое явление в России. Подобная лексика звучит как из уст самого президента, так и государственных людей всякого ранга и официальных представителей разных ведомств. Так что, высказывания Марии Захаровой вполне в этом же ряду, и не первый раз она высказывается таким неформальным, неуважительным или даже намеренно оскорбительным образом».

Эксперт соглашается с тем, что Москва начала с некоторых пор обвинять лично Барака Обаму в том, что отношения с США испорчены: «В последнее время официальные лица, в частности, и Дмитрий Медведев, и Сергей Лавров высказывались в том смысле, что виновник ухудшения или разрушения даже российско-американских отношений – это именно администрация Обамы, не США в целом, как это звучало в высказываниях официальных лиц в течение довольно длительного предшествующего периода, а именно администрация Обамы. И, тем самым, подобный тон в отношении уходящей администрации задают высшие лица государства».

Мария Липман говорит, что поведение официальных лиц России в отношении Запада сильно отличается от времен СССР: «В СССР отношения со стратегическим противником строились исключительно на формальных основаниях - всякая фраза была выверена, и никакой самодеятельности чиновников невозможно себе было даже вообразить. Но это была совсем иная эпоха в самых разных отношениях, начиная, собственно, со стратегического и ядерного сдерживания, которое не предполагало никакого легкомысленного тона, например, в отношении самого ядерного оружия - то, что сегодня мы слышим вполне регулярно, какие-то угрозы его применить из уст безответственных людей, в полномочия которых не входит решение о применении ядерного оружия. Сейчас же легкомысленный тон в отношении ядерной угрозы стал вполне рядовой вещью».

Главный редактор журнала «Контрапункт» делится наблюдениями того, насколько официальной Москве важно мнение западного мира о ее поведении: «Время, когда была заинтересованность в том, чтобы создавать благоприятный образ России, кончилось. Начиная, по крайней мере, с аннексии Крыма, тот сигнал, который идет из России, наоборот, более-менее сводится к следующему: «нам все равно, что вы о нас думаете, потому что мы правы, и потому что у вас все равно нет никаких инструментов, которые позволили бы вам заставить нас изменить нашу политику». Последние два с лишним года месседж именно такой: «прав тот, кто сильнее - вы нас этому научили, мы теперь этому выучились сами, и мы будем действовать так, как считаем нужным, а если вам это не нравится, то это только поддерживает нас в ощущении собственной правоты».