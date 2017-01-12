Россия реагирует на слова Трампа и Тиллерсона: «продолжим терпеливо разъяснять»

МОСКВА — Официальные лица России проявили беспрецедентную мягкость и терпение, реагируя на два выступления, которые 11 января были в центре внимания всех медиа в США: первую пресс-конференцию избранного президента страны Дональда Трампа и ответы на вопросы в Сенате США Рекса Тиллерсона, предложенного Трампом на должность государственного секретаря.

Напомним, что в ответах на вопросы прессы в среду Дональд Трамп заявил, что хакерские атаки на компьютеры политических партий в США совершила Россия, а также сказал, что в случае, если он не поладит с президентом России Владимиром Путиным, то будет более жестким в отношении Москвы, чем Хиллари Клинтон в случае избрания ее президентом.

При этом избранный президент сказал, что возможность «поладить» с Путиным для него актив, а не пассив, и что США и Россия «могли бы вместе бороться с «Исламским государством».

Рекс Тиллерсон в своих ответах бы в отношении России гораздо более жестким: в частности, об аннексии Крыма и участии России в войне на востоке Украины он сказал, что ответ США мог бы в 2014 году заключаться в предоставлении Украине вооружений и разведывательной помощи, и США никогда не признают Крым российским без воли на то народа Украины.

Но если ранее российское руководство в самых жестких выражениях комментировало инициативы американских политиков предоставить Украине серьезные вооружения, то реакция на заявление Рекса Тиллерсона была удивительно мягкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова кандидата в госсекретари США в крайне дипломатичной форме: «Это та позиция, которую господин Тиллерсон изложил в ходе обсуждения в соответствующей комиссии, мы знаем, что обсуждение закончилось, это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса. Разумеется, мы не согласны с такими формулировками, будем аргументированно объяснять свою позицию».

По поводу слов, сказанных Дональдом Трампом о Владимире Путине, Дмитрий Песков высказался с оптимизмом: «Действительно, в Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог».

При этом отдельных российских политиков слова Рекса Тиллерсона даже вдохновили. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с журналистами рассуждал о значении высказывания Тиллерсона про Крым: «Меня, в частности, заинтересовали высказывания не столько про санкции, кибератаки и прочее - они вполне ожидаемы, сколько по крымскому вопросу. Тиллерсон, в частности, отметил, что США признают воссоединение Крыма с Россией лишь в том случае, если нынешняя ситуация вокруг полуострова будет урегулирована устраивающим Украину образом. Но, как известно, Украина является территорией внешнего управления, пульт которого находится как раз в Вашингтоне. То есть - это начало процесса выдвижения условий признания, вместо категоричного «верните Крым»?»

Андрей Колесников: в Москве считают Трампа и Тиллерсона по-прежнему «своими»

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников уверен, что некоторая снисходительность официальной Москвы к высказываниям Дональда Трампа и Рекса Тиллерсона говорит о том, что ожидания улучшения отношений с США в Кремле сохраняются: «Эта аккуратность свидетельствует о том, что пресс-конференция Трампа была воспринята Кремлем как позитивный сигнал, несмотря на фразу «это была Россия» по поводу взлома. В Кремле понимают, что Трамп связан демократическими процедурами, сдержками и противовесами, и поэтому не то, чтобы пропустили мимо ушей, но восприняли это, скорее, как дань Трампа своим, чтобы продолжать двигаться в том направлении, которое он все равно выбрал».

«То же самое и с Тиллерсоном, который, чтобы быть назначенным, произнес все нужные слова - и про Россию, и про Крым, и про Украину, и про Сирию — тем не менее, пока он не перестал быть, что называется, «нашим», Орден Дружбы у него точно отзывать не будут. И отсюда такая осторожная позиция Кремля, выжидающая, дающая некоторые авансы партнерам - надежды остаются надеждами, будет инаугурация, будут первый и второй месяц работы, и тогда все более-менее прояснится. А сейчас с ним обращаются, как с хрустальной вазой, боятся в Кремле и дышать на эту самую вазу, не дай Бог, ее уронить» - описывает эксперт отношение Кремля к будущей администрации США.

Однако Андрей Колесников уверен, что те самые сдержки и противовесы, о которых он упомянул, удержат и будущих американских руководителей от развоорота в сторону Москвы: «Они ограничены в своих действиях Конгрессом, они ограничены общей западной позицией. Запад есть Запад, да, там все ломается, трещит, покачивается и готово упасть, но пока этот институциональный каркас сдерживает даже таких людей, как Трамп. И, мне кажется, что России будет очень непросто налаживать эти отношения».

Александр Шумилин: Путин готов торговаться с Трампом по Сирии

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин полагает, что России и США будет трудно прийти к совместной борьбе против ИГИЛ, как о том заявил Дональд Трамп: «Под лозунгом борьбы с ИГИЛ Путин вошел в Сирию. Но боролся ли он там с ИГИЛ? Все мы хорошо знаем, что он там делал. У него фактически были две цели: показать «кузькину мать» Вашингтону и удержать от падения режим Асада. Сможет ли Путин перестроиться?»

При этом эксперт допускает, что в сотрудничестве с Москвой по Ближнему Востоку Трамп будет менее чувствителен, чем Барак Обама: «Для Обамы были ценны некоторые аспекты, про которые я не знаю, в какой степени они будут ценны для Трампа. Например, Обама не мог себе позволить реально объединиться с Путиным в борьбе с ИГИЛ, ибо тем самым он давал карт-бланш на расправу России над повстанцами. Как я уже сказал, под лозунгом борьбы с ИГИЛ Россия помогала Асаду расправляться с повстанцами. Но, может быть, для Трампа это вообще пустяки, и он не знает, кто такие эти повстанцы».

Александр Шумилин отмечает, что Владимир Путин, возможно, и сам будет более гибким в ближневосточных вопросах, чем это было во время пребывания Барака Обамы на посту президента США: «В принципе, Путин, конечно, готов к взаимодействию с США, основываясь на новых расширенных и укрепленных в военном отношении позициях в Сирии. Он уже готов торговаться с Трампом по Сирии, и в аспекте урегулирования ситуации сейчас там закручивается процесс - через Астану с выходом на Женеву. Он, наплевав на гуманитарную трагедию, захватил Алеппо, утвердил определенную территориальную зону, взял ее под контроль. И это - как стартовая позиция для обсуждения дальнейших шагов, уже с Трампом».