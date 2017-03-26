Сотни людей задержаны на протестных акциях в России

МОСКВА – Сотни людей были задержаны полицией в воскресенье в разных городах России, где по призыву оппозиционного политика Алексея Навального прошли акции против коррупции. Сам оппозиционер и лидер незарегистрированной «Партии прогресса» был задержан в центре Москвы, когда пришел на Тверскую улицу, где по его инициативе были организованы «протестные гуляния».

В Москве, по различным данным, в протестах приняли участие 20-30 тысяч человек (полиция сообщила о 7 тысячах участников), из которых, по сведениям из различных источников, задержаны сотни: в частности, агентство ТАСС со ссылкой на полицию называет цифру в 500 и более задержанных, тогда как, по сведениям общественной службы мониторинга задержаний «ОВД-Инфо», задержано более 700 человек, а по данным основателя общественной организации «Русь сидящая» Ольги Романовой – около тысячи.

Задержания в российской столице производились большими подразделениями полиции, заранее прибывшими в центр Москвы и специально экипированными для разгона демонстраций. На Пушкинской площади в Москве полиция рассекала толпу, вклиниваясь в нее, сотрудники правоохранительных органов применяли силу, подчас группой избивая задерживаемых. Были задержаны как активные участники протеста, так и совершенно случайные люди, пытавшиеся объяснить полиции, что находились в центре Москвы не с целью протеста. Было также задержано несколько журналистов – в частности, корреспондент британской газеты Guardian Алек Лун и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев.

Во многих других городах России – радиостанция «Эхо Москвы» сообщает о 82 населенных пунктах – прошли акции протеста против коррупции, собравшие от нескольких десятков до полутора тысяч участников. В Санкт-Петербурге, по сообщению Радио Свобода, в уличной акции на Марсовом поле участвовало до десяти тысяч человек. В отдельных городах, в частности, в Новосибирске и Казани, акции были разрешены, но в большинстве случаев местные власти отказали их инициаторам в согласовании уличного мероприятия — там тоже произошли задержания.

Акции протеста были инициированы Алексеем Навальным и его коллегами по Фонду борьбы с коррупцией после того, как власти России никак не отреагировали на выпущенное гражданскими активистами расследование деятельности премьер-министра России Дмитрия Медведева. В фильме «Он вам не Димон», который который набрал в соцсетях более 12 миллионов просмотров, критики Медведева утверждали, что глава российского правительства владеет дворцами, яхтами и виноградниками через подставных лиц и благотворительные фонды.

Кира Ярмыш: всех сотрудников Фонда борьбы с коррупцией задержали

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила «Голосу Америки», что основатель Фонда борьбы с коррупцией «находится в одном из отделов внутренних дел Москвы и останется там в течение ночи с воскресенья на понедельник, а утром 27 марта должен состояться суд», на котором Навальному будет вынесено наказание. По словам Киры Ярмыш, Навальный обвиняется в «организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия» (это нарушение является административным и предполагает наказание от крупного штрафа до ареста на 10 суток).

Пресс-секретарь Алексея Навального также сообщила, что всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией в воскресенье задержали, а в самом помещении фонда проходит обыск: «Все 17 человек задержаны и доставлены в ОВД, они до сих пор там остаются. Очень долго им не говорили, по какой статье их задержали, но позже сообщили, что они задержаны за неповиновение сотрудникам полиции. Главу штаба Навального, Леонида Волкова, также задержали, но его держат отдельно от всех, не пускают к нему адвоката, и ему вменяют обвинение по статье 282 уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» – Д.Г.)».

Дмитрий Гудков: это другие протестующие по сравнению со временем «Болотной»

Экс-депутат Государственной Думы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью «Голосу Америки» назвал уличные выступления марта 2017 года сильно отличающимися от предыдущих акций протеста: «Одно из главных отличий – возраст участников, теперь это недавние школьники. Они были совсем школьниками в 2011-2012 году, а теперь подросли, и вышли на протест, понимая, что он не санкционирован и может закончится задержанием. Я сам был в центре Москвы и видел, что многие из них явно впервые выходили на такую акцию, возраст – 20 плюс».

«Похоже, что этот протест – стилистический: людям не понравилось, что те политики, которых они считали себе близкими, тот же «Димон», который сидел в Интернете и пользовался гаджетами, оказался таким же коррупционером, как и все остальные, и это эффект от просмотра фильма, люди были им шокированы. А еще люди понимают, в каком сложном экономическом состоянии находится государство», – считает Дмитрий Гудков.

По поводу беспрецедентных задержаний, произведенных полицией, оппозиционер говорит, что нужно подождать, что за ними последует: «Если их всех отпустят – то это одна ситуация, если не отпустят, и будет новое «Болотное дело» – то совсем другая. Непонятно пока, насколько это будет серьезно. В случае массовых посадок я не уверен, что власть сможет удержать ситуацию, потому что сами судите – это видео посмотрели миллионы людей, оно не про какого-то мелкого силовика или чиновника, оно про премьера, который был президентом».