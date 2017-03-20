Япония-Россия: консультации по схеме «2+2» прошли в Токио

МОСКВА – В Токио в понедельник состоялись переговоры министров обороны и иностранных дел Японии и России. Сергей Шойгу и Сергей Лавров приехали к своим японским коллегам – это Томоми Инада (министр обороны) и Фумио Кисида (министр иностранных дел) – для первой за три года встречи в формате «2+2», который Россия использовала для переговоров на высоком уровне в сфере внешней политики и безопасности.

Большинство стран «Большой семерки» после марта 2014 года, когда Россия аннексировала принадлежащий Украине Крым, перестали поддерживать контакты с Москвой в этом формате. Однако премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2016 году взял курс на диалог с Москвой для решения давнего территориального спора между Россией и Японией о принадлежности южных островов Курильской гряды. Глава японского кабинета в прошлом году несколько раз побывал в России, а в декабре принимал в Японии российского президента Владимира Путина.

20 марта министры иностранных дел и обороны двух стран сначала встретились по двое, а потом состоялся разговор с участием всех официальных лиц. Для протокола все участники встреч были учтивы и оптимистичны: в частности, Сергей Лавров заявил, что «возобновление... диалога в формате «2+2» по итогам визита президента России в Японию говорит об обоюдном стремлении вывести российско-японские отношения на новый уровень, укрепить взаимное доверие и расширить сотрудничество в вопросах глобальной и региональной безопасности». Со своей стороны, Фумио Кисида сказал, что такой формат приветствуется и японской стороной: «Россия и Япония договорились, что и в дальнейшем будут продолжать проведение встреч формата «2+2».

Однако и Фумио Кисида, и министр обороны Японии Томоми Инада выразили гостям из России серьезное недовольство тем, что Москва наращивает военное присутствие в районе спорных островов. По словам членов правительства Японии, их озабоченность тем, что Россия размещает на Курилах дивизию и ракеты «земля-воздух» была прямо доведена до собеседников. В ответ Сергей Шойгу заверил Тотоми Инада, что все эти силы размещаются в регионе «не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации, ее границ, как с моря, так и с воздуха».

В целом в ходе переговоров новостей появилось мало: о намеченном на апрель визите премьера Японии Синдзо Абэ в Россию было уже известно, озабоченность военной активностью Москвы Токио высказывал и раньше, а предложения по совместной экономической деятельности в районе спорных островов, которые Фумио Кисида передал Сергею Лаврову, готовились несколько месяцев, но юридическая база под такое сотрудничество пока так и не подведена.

Зато в конце встречи с очевидностью проявилось различие в том, чего каждая из сторон пытается от таких контактов добиться. Токио через укрепление связей с Москвой в первую очередь пытается подойти ближе к заключению мирного договора – об этом министр иностранных дел Японии, упомянув о военной активности России, сказал прямо: «Для того, чтобы коренным образом решать такие вопросы, необходимо самым серьезным образом вести диалог о заключении мирного договора».

Сергей Лавров на это ответил, что «формат «2+2» создавался не для решения вопросов, связанных с заключением мирного договора», из чего наблюдатели в японской прессе сделали вывод, что для российских чиновников был важен сам факт очередного «прорыва изоляции», а не наполнение общения каким-то содержанием.

Является ли Япония «слабым звеном» в политике «Большой семерки» в отношении России? Как в Вашингтоне относятся к стремлению Синдзо Абэ договориться с Владимиром Путиным?

Василий Головнин: Трамп для Токио важнее, чем Россия

Специалист по российско-японским отношениям, шеф бюро российского агентства ТАСС в Токио Василий Головнин говорит в интервью «Голосу Америки», что, несмотря на реальную озабоченность Японии размещением российских военных на Курилах, в целом отношения с Россией – это не главная внутриполитическая тема: «Отношения с Россией – это сейчас не тема политической дискуссии в стране. В целом Япония живет своими внутренними проблемами, которые не идут на пользу популярности Абэ. Уровень его поддержки падает в силу всяких небольших внутренних скандальчиков. Темой большого разговора и в парламенте, и в печати отношения с Россией все последние два месяца не были».

Гораздо существеннее, по наблюдениям эксперта, то, что Токио интересуется происходящим в Вашингтоне: «Больше всего их беспокоит «фактор Трампа» в широком смысле, как фактор экономический, в первую очередь – из-за опасности неких заградительных торговых мер. Есть также беспокойство, связанное с Северной Кореей. С одной стороны, японцам нравится новое ужесточение позиции Вашингтона в отношении Пхеньяна, но и есть обеспокоенность тем, в какие формы это все выльется. Потому что, естественно, японцы никакого военного конфликта, никакого удара бы не хотели».

С другой стороны, отмечает Василий Головнин, контакты с новой администрацией США у властей Японии налаживаются быстро: «Премьер Абэ съездил в Вашингтон, потом в Японию приезжали Джим Мэттис и Рекс Тиллерсон. Приезд Тиллерсона японцам показал, что японские контакты с Москвой не слишком волнуют, как минимум, Государственный департамент США: они ему разъяснили, что хотят продолжать переговоры о заключении мирного договора, так как это такое чаяние японского народа, а Тиллерсон ничего такого против не сказал, и японцы это восприняли, по крайней мере, если не как одобрение, то и не как возражение».

При этом Василий Головнин рассказывает, что в японской прессе все же высказываются опасения по поводу того, что Япония может оказаться в «Большой семерке» слабым звеном, которое Россия будет использовать для того, чтобы сеять противоречия и разлад в этом клубе. «Еще обозреватели в местной прессе, конечно, подмечают, что пока Абэ не удалось добиться от Москвы практически ничего из того, что он планировал, по этому поводу высказывается некоторое недовольство», – отмечает шеф бюро ТАСС в Японии.

Джеймс Шофф: сотрудничество Токио и Вашингтона в сфере безопасности останется крепким

Старший исследователь Азиатской программы Центра Карнеги в Вашингтоне Джеймс Шофф уверен, что контакты Москвы и Токио действительно не представляются новой администрации США серьезной проблемой: «Это явно не настолько важно для них, насколько это было важно для президента Обамы. При том, что к возобновлению формата «2+2» между Токио и Москвой здесь, в Вашингтоне, никто не относится с восторгом, все понимают, что сами Путин и Абэ уже встречались много раз после аннексии Крыма. Такой высокий уровень контактов инициируется Токио. И, по-моему, в Белом Доме сейчас не думают насчет опасности разноречивого подхода стран «семерки» по санкциям против России еще и потому, что непонятно, насколько сам Трамп останется привержен этим санкциям».

Отношения Токио и Вашингтона при этом, уверен Джеймс Шофф, пока не вызывают беспокойства: «Я в целом смотрю на них уверенно и с оптимизмом, в особенности на сотрудничество в сфере безопасности. Да, есть вопросы в сфере экономики и торговли, как и другие темы, которые могут вызвать трения, но они будут обсуждаться в рамках нового механизма под руководством вице-президента Майкла Пенса и вице-премьера Таро Асо, отвечающего за экономику, их дискуссия должна пройти в Токио в следующем месяце). Но в сфере безопасности все хорошо, визит Мэттиса был важным, а в министерстве обороны США довольно сильны позиции тех, кто является горячим сторонником стратегического союза с Японией».

При этом, по словам эксперта, «пока остается неясной в целом приверженность США своему лидерству в Азии, как в смысле существующих торгово-экономических соглашений, так и в области действующих политико-дипломатических конструкций».

«При потенциально больших сокращениях в Госдепартаменте и ведомствах, отвечающих за программы помощи, лидерство Соединенных Штатов в регионе может оказаться подорванным, что вызывает большую озабоченность в Токио. В ближайшей перспективе все будет нормально, но более далекое будущее пока туманно», – таков вывод Джеймса Шоффа.