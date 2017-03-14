Эксперты: основа «могущества» Путина – в соперничестве с Западом

МОСКВА — Фильм обозревателя CNN Фарида Закарии о Владимире Путине «Самый могущественный человек в мире» был воспринят в Кремле с раздражением: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил его в комментарии для журналистов как «очередной материал в русле истеричного эмоционального фона, который основывается на мнении, не имеющем под собой ничего существенного, мнении, которое чаще всего является абсолютным вымыслом».

Дмитрий Песков сообщил во вторник, что сам российский лидер с фильмом «не успел ознакомиться, потому что он вышел ночью, у нас этого фильма еще нет, мы какие-то выжимки из СМИ читали».

«Зачастую эти мнения формулируют в материале CNN разные представители, которые уже успели выйти в тираж, поэтому это достаточно одиозный материал, из серии того, что было, ничего нового там нет» – так оценил представитель Кремля мнения критиков Путина, приводимые в работе Фарида Закарии.

При этом сам Дмитрий Песков дал для этого фильма интервью и позже признал, что его точка зрения «в каком-то объеме в фильме присутствует».

Российские политологи в интервью Русской службе «Голоса Америки» ответили на вопрос, насколько оправдано определение, которое журналисты телекомпании CNN дали президенту России.

Мария Липман: Путин воплотил традиционную роль России как соперника Запада

Главный редактор журнала «Контрапункт» Мария Липман говорит, что Запад долгое время наслаждался отсутствием в Москве какого-то лидера, вызывающего страх: «После распада СССР было десятилетие эйфории по поводу того, что не надо больше бояться России, потому что они боялись ее всю «холодную войну», а потом у них наступило облегчение, принесшее много бед — никто не думал о том, что будет дальше, а все, в основном американцы, только радовались тому, что теперь они самые сильные».

Для Путина это важнейший этап – «теперь я могу как Америка, никто мне ничего не сделает»

«Путин не просто создает себе такой «могущественный» имидж – это же правда, он действительно доказал всем, что он может присоединить часть территории чужого государства, и за это ему ничего не будет, кроме санкций, которые на него не действуют. И это – его серьезное заявление о том, что раньше только США сходило с рук военное вмешательство в разных частях мира, а вот теперь и Россия так может. Для Путина это важнейший этап – «теперь я могу как Америка, никто мне ничего не сделает» – считает Мария Липман.

«Россия вообще всю «холодную войну» себя сравнивала с Америкой, когда было ясно, что это – противостояние двух центров силы, деливших между собой мир, а во времена Ельцина Москве просто было не до этого противостояния, но это не значит, что оно не предполагалось: Ельцин был жестко против расширения НАТО, и сейчас по всем мемуарам видно, что Биллу Клинтону пришлось его успокаивать и подсластить пилюлю, например, принятием России в «Большую восьмерку», куда она по параметрам этого клуба не подходила» – говорит главный редактор «Контрапункта».

«Путин в своей знаменитой мюнхенской речи предупреждал Запад, что так, как себя ощущала Россия в 90-е годы, будет не всегда, и, честно говоря, Западу надо было прислушаться к этим предупреждениям и понять, как действовать дальше.

По ее мнению, «Россия всегда в силу разных обстоятельств оказывается соперником Запада из-за того, что не может стать его частью – она слишком большая, слишком серьезное у нее ощущение национальной идентичности и своего величия, и при Путине она просто восстанавливала свою традиционную установку: доминирование государства во внутренней политике и внешнее позиционирование как соперника Запада».

«Путин в своей знаменитой мюнхенской речи предупреждал Запад, что так, как себя ощущала Россия в 90-е годы, будет не всегда, и, честно говоря, Западу надо было прислушаться к этим предупреждениям и понять, как действовать дальше. Он – лидер, очень естественный для России, и со стороны Запада было легкомысленно и недальновидно не ожидать возможности прихода такого лидера, пренебрегать такой возможностью» – полагает Мария Липман.

Дмитрий Орешкин: Путин пугает Запад, но западные страны сделают из этого выводы

Специалист по российской внутренней политике, член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин считает, что слово «могущественный» («powerful») использовано Фаридом Закарией в названии его фильма со значением «опасный»: «Да, Путин сейчас – самый опасный и непредсказуемый из мировых лидеров, что в самой России очень многим нравится, тут это понимают как «самый крутой». С каждым годом его действия становятся все более «отмороженными» и, в то же время, холодно просчитанными. Вопрос в том, как выйти из сферы таких определений, по сути, пропагандистской сферы, в сферу реальных действий».

В области же реальных действий, говорит Дмитрий Орешкин, отношение к «крутизне» Путина со стороны Запада пока не определено, но, как говорит эксперт, западные журналисты правильно определяют желание российского лидера доминировать и контролировать существующими у него страхами (в фильме CNN говорится об испуге, который Путин испытал, увидев массовые выступления в Дрездене в конце 1980-х): «Когда человек все время ждет от мира какого-то бесконечного коварства и упреждает это предполагаемое коварство и опасность своими агрессивными действиями, это, конечно, отражение внутренней слабости».

«Путин совершенно открыто презирает Запад и считает, что стоит ему топнуть ногой, и они все испугаются. Что иногда работает, как например, со всеми решениями по выплатам ЮКОСу – они не платят, и невнятно грозят в ответ, и никто ничего пока не может сделать. Эта модель поведения дает краткосрочные и персональные преимущества Путину, но России она сильно портит будущее» – полагает Дмитрий Орешкин.

«Путин совершенно открыто презирает Запад и считает, что стоит ему топнуть ногой, и они все испугаются.

«СССР – ядерная держава, большая и крутая – проиграл афганскую войну, а потом и сам рассыпался. Примерно такая же ситуация случится и с государством Путина, и вопрос только в том, сколько людей в процессе разрушения этого государства будет погублено, и какую цену мы все, включая Запад, за это заплатим» – делает неутешительный вывод российский политолог.