Алексей Навальный вышел на свободу после 15 суток ареста

МОСКВА — Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был в понедельник выпущен на свободу после отбытия 15 суток административного ареста. Об этом «Голосу Америки» сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, Алексея Навального не отпустили из спецприемника №2 в Мневниках, где он отбывал административный арест, а перевезли в отдел полиции на юге Москвы, и отпустили только оттуда. Кира Ярмыш предположила, что столь сложным путем оппозиционера отпустили из-под ареста, чтобы не дать ему встретиться со своими сторонниками и журналистами, которые ожидали его у выхода из места административного заключения.

Сам политик написал после освобождения в сети Фейсбук: «Спасибо всем, кто поддерживал. Спасибо всем, кто выходил на митинги 26-го. Все арестанты с митинга, кого встречал в прогулочном дворике, сказали, что обязательно пойдут на новую акцию. ФБК работает, несмотря на попытку разгрома и конфискацию всей техники».

Ранее руководство США и Евросоюза, а также многие правозащитные организации призвали власти России прекратить преследования Алексея Навального и его единомышленников организацию мирных уличных акций протеста 26 марта и 2 апреля.

Как рассказала Кира Ярмыш, в ближайшее время Алексей Навальный намерен поехать в Тюмень и Челябинск, где намечено открытие штабов его общественной поддержки.

Между тем, как сообщает агентство «Росбалт», в Челябинске сегодня был приговорен к 10 суткам ареста координатор планируемого к открытию штаба Навального Алексей Табалов. Суд вынес Табалову наказание за организацию акции против коррупции 26 марта. Центральный районный суд Челябинска признал Алексея Табалова виновным в «организации публичного мероприятия, повлекшего создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов, транспортных средств».

Алексей Табалов, по сведениям «Росбалта», ссылающегося на адвоката челябинского оппозиционера, был задержан накануне у своего дома и ночь провел в полиции в ожидании суда.

Во время предыдущих открытий штабов общественной поддержки в различных городах России Алексей Навальный и его коллеги по Фонду борьбы с коррупцией встречали противодействие и подвергались нападениям со стороны лояльных Кремлю групп. Сам оппозиционер заявлял, что в нападениях на него и попытках блокировать открытие штабов были вовлечены представители местной власти.