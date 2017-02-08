Навального по «делу Кировлеса» повторно приговорили к условному сроку

МОСКВА – Суд в Кирове в среду повторно признал лидера незарегистрированной «Партии прогресса» Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными по так называемому «делу Кировлеса» и назначил Навальному наказание – 5 лет лишения свободы условно, Офицерову – 4 года условно.

Таким образом, повторный суд полностью повторил ход предыдущего процесса, состоявшегося в 2013 году, в результате которого был вынесен точно такой же приговор.

Сам Алексей Навальный сразу же после вынесения приговора заявил журналистам, что не признает это судебное решение: «Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен, в соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах, и я буду это делать». Оппозиционер также сообщил, что будет обжаловать новое решение по «делу Кировлеса» во всех судах, в том числе в Конституционном суде России.

В ходе чтения судьей Алексеем Втюриным приговора Навальный отмечал, что текст решения полностью совпадает с решением, вынесенным в 2013 году. Журналисты, работавшие в зале суда, также сообщали, что текст приговора совпадает с текстом предыдущего документа вплоть до ошибок и старых показаний свидетелей, тогда как в новом судебном процессе свидетели были допрошены снова.

Известный борец с коррупцией считает новый процесс инсценировкой, главный смысл которой – не позволить ему участвовать в выборах президента России в 2018 году. «Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности», – сказал Навальный журналистам в перерыве оглашения приговора.

Новое рассмотрение «дела Кировлеса» состоялось после того, как Верховный суд России в конце прошлого года назначил новый процесс, отменив ранее вынесенный приговор вследствие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

В феврале 2016 года после обращения Алексея Навального в ЕСПЧ суд в Страсбурге, решения которого являются для России обязательными, постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности, и «было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых».

В последнее время российские власти оспаривают решения ЕСПЧ и инициируют рассмотрение их российским Конституционным судом, с целью добиться признания выводов суда в Страсбурге невыполнимыми. В частности, 19 января этого года Конституционный суд счел решение Европейского суда по правам человека по жалобе бывших акционеров компании «ЮКОС» противоречащим российской Конституции и разрешил его не выполнять. Во вторник Министерство юстиции России также заявило о своем желании оспорить решение ЕСПЧ о выплате компенсаций российским гражданским активистам за нарушение их права на свободу собраний.

В Европе уже высказали обеспокоенность очередным обвинительным приговором Алексею Навальному. Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Георг Линк сделал по этому поводу официальное заявление: «Я опасаюсь, что сегодняшнее решение признать Алексея Навального виновным – это очередной пример использования судов для вытеснения определенных лиц с политической арены, что является несправедливым ограничением, как прав этих людей, так и политического выбора».

По словам главы БДИПЧ ОБСЕ, «как раз на прошлой неделе Европейский суд по правам человека в Страсбурге подверг критике незаконные аресты, нарушающие право Навального на свободу слова и проведения мирных собраний».