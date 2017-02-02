Алексей Навальный судится в Кирове и выигрывает в Страсбурге

МОСКВА — Российскому борцу с коррупцией и лидеру незарегистрированной «Партии прогресса» Алексею Навальному суд в Кирове запретил вечером 1 февраля покидать этот город до 10 февраля. Сам оппозиционер отказался давать подписку о невыезде – он считает, что суд стал орудием тех, кто решил ограничить его право на участие в политике.

В Кирове проходит повторный процесс по «делу Кировлеса», приговор по которому был отменен Верховным судом России после решения Европейского суда по правам человека – год назад ЕСПЧ сделал вывод о нарушении права Алексея Навального и обвиненного по тому же «делу Кировлеса» предпринимателя Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство.

Также 2 февраля Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение по жалобе Алексея Навального на нарушение его прав в 2011–2012 годах, когда политика арестовывали во время уличных акций протеста.

О том, как идет суд в Кирове, и что по поводу его жалоб решил ЕСПЧ, Алексей Навальный рассказал в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Данила Гальперович: Для вас было неожиданным то, что судья в среду запретил вам покидать Киров?

Алексей Навальный: Я бы не назвал ничего из того, что происходит в Кировском суде вчера и сегодня, неожиданным. То, что у суда был обвинительный уклон – было очевидно. Я с самого начала говорил, что весь этот суд нужен для того, чтобы вынести новый обвинительный приговор и заявлять о том, что я не имею права баллотироваться, участвовать в выборах. Суд, собственно говоря, идет точно так же, как он шел в прошлый раз, за исключением того, что в этот раз мне еще запретили выезжать из города Кирова для того, чтобы помешать открывать избирательные штабы. У нас сегодня вновь отклонили всех свидетелей защиты, отклонили истребование всех документов, то есть, как и в прошлом процессе, нас лишили всех инструментов защиты абсолютно.

Д.Г.: Как вы можете истолковать такой ход судебного процесса, вам кажется, что приговор предрешен?

А.Н.: У меня нет никаких сомнений, что приговор будет обвинительный. И я просто еще раз хочу повторить то, что я говорил с первого дня этого повторного суда, и то, что сейчас стало совершенно очевидно – этот суд затеян для того, чтобы помешать мне участвовать в выборах, а второй подсудимый, Петр Офицеров, является просто человеком, который «попал под раздачу», и совершенно ни за что уже несколько лет мыкается по судам просто потому, что он мой знакомый.

Д.Г.: Сейчас правительства стран Запада меньше реагируют на то, что происходит с правами человека в России, в первую очередь, из-за собственных проблем: Брекcит, подготовка к выборам в Европе, новая администрация в США. Насколько, по-вашему, верно утверждение, что Кремль способствовал сумятице на Западе, чтобы отвлечь его от происходящего в России?

А.Н.: Безусловно, Кремль для этого и участвует в различных внешнеполитических авантюрах. Он отвлекает, таким образом, внимание от каких-то внутренних кризисов. Дело же не только в Трампе. Сейчас снова идет обострение войны на Украине. Естественно, внимание и публики, и СМИ размывается. И он пытается решить какие-то свои внутренние проблемы, а мое участие в выборах он явно рассматривает как внутреннюю проблему, задрапировав это какими-то значимыми внешнеполитическими вещами – взаимодействием с Трампом или очередным обострением на Украине.

Д.Г.: Сегодня также вынесено решение Европейского суда по правам человека относительно ваших жалоб на задержания в 2011–2012 году. Что вам известно об этом решении?

А.Н.: Оно уже появилось. Я выиграл по всем семи делам, мне присуждена компенсация на 63 тысячи евро. Судьи признали нарушенным мое право на справедливое судебное разбирательство и право на личную неприкосновенность. Также три судьи написали особое мнение о том, что мы предъявили убедительные доказательства политических мотивов преследования. Оно важно и для меня, и для всех, кто пойдет по моим следам по тем же делам в Европейский суд. Но оно и для текущего процесса важно, потому что не далее, как вчера прокуратура пыталась приобщить вот эти материалы о моих административных задержаниях, тем самым доказывая, что я – постоянный нарушитель и «привычный» преступник. И вчера мы заявили – давайте дождемся решения Европейского суда. И Европейский суд указал, что все это – сфабрикованные вещи.

Д.Г.: Однако мы знаем, что Россия в последнее время не горит желанием выполнять решения Евросуда даже в отношении выплат компенсаций. Вы ожидаете, что вердикт ЕСПЧ как-то реально повлияет на процесс в Кирове?

А.Н.: Я не думаю. Про это решение Евросуда было очевидно, что оно будет в мою пользу, поскольку там по каждому задержанию есть видеозапись, которая полностью изобличает и судей, и всех полицейских, которые давали ложные показания. Российское правительство выплатит компенсацию мне, нет для этого никаких проблем. Но вот этим новым повторным судом по «Кировлесу», в независимости от мнения ЕСПЧ, оно решает свою задачу. У них задача – лишить меня избирательного права, вот она и будет решена ими повторно. Тем не менее, несмотря на это, мы свою кампанию не остановим, поскольку я считал и считаю, что у меня есть право баллотироваться.