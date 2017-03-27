Российский протест: без разрешения властей и освещения на телевидении

МОСКВА — 27 марта в Москве и других городах в течение всего дня шли суды, на которых задержанным накануне участникам многотысячных акций протеста против коррупции, а также тем, кто просто попался российским полицейским под горячую руку, выписывали штрафы и приговаривали к срокам административного ареста. По сообщениям общественных организаций, в воскресенье были задержаны до полутора тысяч человек, из них больше тысячи – в Москве, и всю ночь после задержаний адвокаты, родственники и друзья задержанных перемещались между отделениями полиции в попытках помочь этим людям.

Главный вдохновитель протеста против коррупции, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в понедельник был арестован на 15 суток за неповиновение полиции и оштрафован на 20 тысяч рублей за «организацию мероприятия без уведомления». Его соратник, сотрудник ФБК и глава предвыборного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков, который вел видеотрансляцию акций протеста из штаба ФБК, призывая людей «на прогулку», арестован на 10 суток.

В некоторых городах, в частности, в Нижнем Новгороде, полиция составила протоколы на родителей подростков, которые приняли участие в митингах. Несовершеннолетних, которых 26 марта на акциях протеста было очень много, задерживали так же, как и взрослых.

Реакция Кремля и следователей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил инициаторов воскресных протестов в том, что те привлекли к «неразрешенным акциям» молодежь, пообещав ей деньги.

«Мы не можем относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте, подвергая тем самым безопасность и даже жизнь этих детей несовершеннолетних опасности» – заявил Песков, добавив, что «существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды, есть определенные подтверждения этому».

После этого заявления Пескова официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила агентству «Интерфакс», что «Следственный комитет располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

Петренко сказала, что после акций протеста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса России – хулиганство, посягательство на жизнь полицейского и применение насилия в отношении представителя власти.

При этом основные российские телеканалы ни вечером в воскресенье, ни в течение всего дня в понедельник про массовые акции протеста не сообщали. Эксперты, оценивавшие работу телевидения, подконтрольного государству, предположили, что решение не упоминать протест в новостях было, видимо, единым для всех.

Запад призвал отпустить участников протеста в России

США и Европейский Союз первыми высказали обеспокоенность подавлением мирного протеста в России.

«Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей»

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил: «Соединенные Штаты решительно осуждают арест сотен мирных демонстрантов по всей России в воскресенье. Задержания мирных демонстрантов, правозащитников и журналистов является попранием основных демократических ценностей». По его словам, в США «с тревогой узнали об аресте оппозиционера Алексея Навального после его прибытия на демонстрацию, а также о полицейских рейдах в организации по борьбе с коррупцией, которую он возглавляет».

Пресс-служба ЕС заявила: «Действия полиции в Российской Федерации 26 марта, которые были направлены на разгон демонстраций и в результате которых были задержаны сотни граждан, в том числе лидер оппозиции Алексей Навальный, препятствовали осуществлению основных свобод – свободы выражения мнения, ассоциации и мирных собраний, – которые являются основными правами, закрепленными в конституции России. Мы призываем власти России в полной мере выполнять международные обязательства, которые Россия взяла на себя, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, защищать эти права и незамедлительно освободить мирных демонстрантов, которые были задержаны».

«Задержание сотен граждан, в том числе лидера оппозиции Алексея Навального, во время осуществления ими своих прав на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний вызывает вопросы в рамках Европейской конвенции по правам человека

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд также выразил свою озабоченность произошедшими в России задержаниями: «Задержание сотен граждан, в том числе лидера оппозиции Алексея Навального, во время осуществления ими своих прав на свободу выражения мнения и на свободу мирных собраний вызывает вопросы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Я особенно обеспокоен сообщениями о задержаниях несовершеннолетних. Я призываю освободить всех задержанных».

Владимир Рыжков: российский протест приобрел новые черты

Председатель движения «Выбор России» Владимир Рыжков в интервью «Голосу Америки» рассказал, что по сравнению с акциями протеста в 2011-2012 годах в новом общественном движении есть большие отличия: «Первое – акция была не согласована властями. Тем не менее, на нее вышло очень большое количество людей. Это означает, что градус протеста вырос. И если массовость протестов 2011-2012 году отчасти объяснялась тем, что мы добивались согласования этих акций, гарантировали безопасность участников, то сейчас люди выходят осознанно на несанкционированные акции. Значит, они готовы на более жесткое противостояние с властями вплоть до арестов, столкновений, посадок, уголовных дел».

«Протест очень резко помолодел. Исследования показывают, что молодежь становится одной из самых брошенных, покинутых и проблемных частей нашего общества, особенно совсем молодые люди.

Вторым важным отличием, по мнению Владимира Рыжкова, является возраст участников: «Протест очень резко помолодел. Исследования показывают, что молодежь становится одной из самых брошенных, покинутых и проблемных частей нашего общества, особенно совсем молодые люди. У них нет будущего с точки зрения работы, нет будущего с точки зрения карьеры, нет будущего с точки зрения приобретения собственного жилья. Социальные лифты сломаны. Все опросы показывают, что молодежь не видит себя в этой путинской системе».

Еще один новый фактор, согласно мнению политика – это неожиданная поддержка антикоррупционной повестки вдалеке от двух столиц: «2011-2012 годы были годами исключительно столичного протеста – Москва, Питер. Вчера же были десятки городов – мой родной Барнаул, Томск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, Екатеринбург. Вышли почти все крупные города страны. Это тоже новшество».

На этот раз это была акция лично Алексея Навального. Он никого не приглашал в коалицию, ни с кем не договаривался ни о чем. Это означает, что у этого решительного протеста появился один единоличный лидер, который не нуждается ни в каких коалициях для его организации»

Отдельно Владимир Рыжков отмечает четкую идентификацию протеста с одним лидером –Алексеем Навальным: «В 2011-2012 году акции организовывались широкой коалицией, куда входили и РПР, и «Яблоко», и даже отчасти коммунисты, эсеры, и Борис Немцов. И Алексей Навальный был одним из участников этой широкой коалиции. На этот раз это была акция лично Алексея Навального. Он никого не приглашал в коалицию, ни с кем не договаривался ни о чем. Это означает, что у этого решительного протеста появился один единоличный лидер, который не нуждается ни в каких коалициях для его организации».

Лидер «Выбора России» полагает, что российская власть не будет мириться с возродившейся уличной активностью граждан: «Власти просто будут удерживать ситуацию, но они утратили политическую инициативу. Думаю, они попытаются закрутить гайки, попытаются запугать общество. Они откажутся от каких бы то ни было реформ, потому что побоятся, что ситуация будет дестабилизирована. У власти сейчас нет хороших сценариев. Если они дают возможность Алексею Навальному мобилизовывать сторонников по всей стране, то он будет наращивать свою популярность и активность. Если они принимают жесткий сценарий (а похоже, они это и делают) – разгром ФБК, возможная посадка Навального, уголовные дела против участников акций – они, тем самым, спровоцируют большую поддержку Алексея Навального, еще большую радикализацию общества».

Арина Бородина: так же телевидение молчало об акциях памяти Бориса Немцова

Телеобозреватель, эксперт по российским вещательным медиа Арина Бородина отмечает, что полное молчание о массовых акциях протеста на подконтрольных государству телеканалах уже случалось: «Ровно так же было с акцией памяти Бориса Немцова, при том, что она была разрешенной, что важно. У меня нет ответа на вопрос, почему именно это происходит, почему такая тактика взята на вооружение, но что я могу точно сказать, что это действительно тактика, которая прежде во время освещения протестных акций, любых, не использовалась телеканалами. На моей памяти последний раз это было в декабре 2011 года, когда митинг на Чистых Прудах никто не освещал».

«В том, что не сами каналы определяют эту тактику, а это спущенное распоряжение, лично у меня сомнений никаких нет

Арина Бородина уверена, что это – не решение самих телеканалов: «В том, что не сами каналы определяют эту тактику, а это спущенное распоряжение, лично у меня сомнений никаких нет. Мне просто самой смешно – Песков сделал заявление, даже несколько заявлений, вполне публичных, на мой взгляд, информационных, которые в другой ситуации вполне могли бы войти в выпуск новостей, но уже и после заявлений Пескова этих его слов в новостях нет».

Тактика эта, по мнению эксперта по российскому телевидению, опасная, но с точки зрения ее использующих оправданная: «Зритель – в большинстве своем консервативный и, как правило, не совсем молодой и активный, у нас между поколениями очень большая разница в доверии к средствам массовой информации. И поскольку телевизор является единственным доступным бесплатным массовым источником информации и досуга, то думаю, что люди полагают: раз этого нет по телевизору, то, возможно, это не существенно, не соответствует повестке дня, это не показывают как вещь, не важную для их жизни».