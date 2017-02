Европейский оборонный союз: есть ли будущее?

После слов президента США Дональда Трампа о том, что НАТО является «устаревшим», европейцы решили перейти от слов к делам в вопросе о создании оборонной структуры, параллельной НАТО и полностью европейской.

16 февраля Европарламент принял резолюцию по докладу «Возможные эволюции и корректировки текущей институциональной структуры Европейского Союза» лидера фракции Европейского альянса либерал-демократов, бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта. В документе, в частности, сказано, что Европарламент «подчеркивает необходимость скорейшего создания Европейского оборонного союза, усиливающего оборону территории ЕС, который, в стратегическом партнерстве с НАТО, позволит ЕС действовать автономно в операциях за рубежом, в основном с целью стабилизации соседнего ему пространства и, таким образом, повысить роль ЕС как гаранта своей собственной обороны и безопасности».

В той же резолюции предлагается учредить Главное управление по вопросам обороны, которое бы на уровне Евросоюза отвечало за внутренние аспекты политики обороны и безопасности, а также создать Европейский разведывательный отдел.

Идею создания Европейского оборонного союза подверг критике министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, заявив 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Deutsche Welle: «Нам не нужна армия Евросоюза. Нам не нужны штабы в ЕС... Европа имеет политическую роль, она может ввести санкции, например, против Путина. Она имеет дипломатическое влияние. Но военная мощь – это то, что есть именно у НАТО, и это очень важно, чтобы у нас не было двух конкурирующих организаций».

Однако слова британского министра были, в свою очередь, подвергнуты критике в соцсетях многими сторонниками единой Европы, отметившими, что Британии после «Брексита» не стоит говорить о том, что хорошо или плохо для Евросоюза.

При этом европейцы на конференции в Мюнхене приветствовали аплодисментами слова выступившего там в субботу вице-президента США Майкла Пенса о приверженности Вашингтона союзническим отношениям с Европой. Однако они были недовольны его упреком Европе, ранее высказанным самим президентом США Дональдом Трампом, в том, что их «обещание разделить бремя нашей обороны остается невыполненным в слишком большом объеме и слишком долго».

Например, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер еще в четверг отверг позицию США в своем выступлении в Мюнхене, заявив: «Такова была американская позиция в течение многих, многих лет. Я очень против того, чтобы позволить нас в это втянуть».

«Европейцы должны объединять свои расходы на оборону лучше и более эффективно тратить деньги», – продолжил Юнкер и заявил, что поддерживает идею создания Европейского оборонного союза.

Возможно, после выступления Майкла Пенса, воспринятого с особым воодушевлением странами, относительно недавно вступившими в НАТО, идея Европейского оборонного союза будет не так уж популярна, а совпадение в один день решения Европарламента и заявления Юнкера, касающихся новой структуры, не было случайным. Но так или иначе, идея общей оборонной структуры для европейского континента остается в силе.

Может ли она быть воплощена в жизнь? На этот вопрос отвечают эксперты в области международной политики и безопасности.

Павел Фельгенгауэр: Европе нужны американские оборонные возможности

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Русской службе «Голоса Америки» говорит, что в Европе желание создать общую оборонную структуру во многом объясняется неопределенностью по поводу будущего НАТО: «В панику европейских политиков привели непредсказуемые действия президента Трампа и хаос, который он устроил в Вашингтоне. Европа со времен окончания Второй мировой войны зависит от американцев в плане своей обороны и стабильности. И им хочется как-то стать независимыми от американцев и самостоятельно обороняться».

Эксперт считает, что формула первого генсека НАТО лорда Исмэя, описавшего причины создания альянса «to keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down» (чтобы оставить влияние США в Европе, не дать России вторгнуться в Европу, а Германии как зачинщице двух мировых войн не дать подняться) уже давно изжила себя: «Американцы стучатся в дверь на выход – сейчас избиратели в США говорят, что им надоело платить за европейскую безопасность, и они ищут возможность уменьшить свои обязательства и, может быть, совсем выйти оттуда. Русские стучатся в другую дверь – на вход, говоря о единой оборонной структуре с Европой. И, наверное, немцы будут подниматься, чтобы как-то это все компенсировать».

Однако Павел Фельгенгауэр уверен, что возможностей у Европы обеспечить свою безопасность без участия США очень немного: «Без американских военно-технических возможностей европейцы, даже англичане, французы и итальянцы, взявшись за руки, ничего сделать не могут. Им нужны американские спутниковые возможности, разведывательные возможности, возможности для прорыва системы ПВО. Европа не обладает военно-технической возможностью вести какие-либо, более-менее, масштабные современные войны вообще, фактически нигде без американцев».

«Это все можно построить, но это будет означать, что надо будет увеличивать военные расходы в 2-3 раз. Сейчас американцы требуют, чтобы европейцы тратили 2% ВВП на военные расходы, и то они тратят меньше, а им придется тратить 4, а то и 5 процентов, чтобы построить действительно имеющий значение военно-оборонительный потенциал. Я очень сомневаюсь, что политической воли хватит на то, чтобы реально удвоить военные расходы. Речь идет о сотнях миллиардов евро в год», – считает военный аналитик.

Павел Фельгенгауэр напоминает, что помощь США понадобилась Европе во всех случаях, когда европейские страны начинали военные действия, будь то бомбежки в бывшей Югославии или свержение ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Константин Эггерт: против оборонного союза Европы — дублирование НАТО и необходимость затрат

Эксперт по вопросам международной политики, постоянный автор Deutsche Welle Константин Эггерт считает, что европейцев на решения и заявления о создании Европейского оборонного союза подвигла не только неясность будущих отношений с США: «Думаю, что мысль о возможной российской угрозе или мысль о российской угрозе, конечно, при принятии этого решения присутствовала в умах инициаторов».

Константин Эггерт уверен, что как ненужность дублирования НАТО, так и необходимость тратить больше на оборону предопределяют невыполнимость планов по созданию Европейского оборонного союза: «Дело и в том, что подобного рода структура просто дублировала бы значительную часть уже существующих функций НАТО, в которую входит большинство членов ЕС, и в том, что даже в рамках уже существующих структур НАТО европейские союзники не готовы тратить достаточные средства на оборону и безопасность. Представить себе, что, не желая вкладываться в НАТО, Европа захочет почему-то вложиться в отдельную оборонную структуру, я никак не могу».

«Резолюция Европарламента – это, скорее, политический жест, который сделан на фоне неясности в отношениях между США и Евросоюзом. Однако эта ясность довольно скоро настанет, если уже не настала после выступления вице-президента США Майкла Пенса на Мюнхенской конференции. Возможно создание некоего координирующего центра европейских разведок для специфических целей, например, по борьбе с инфильтрацией боевиков «Исламского государства». Но я не думаю, что будет создан какой-то общеевропейский директорат разведки, потому что это тоже вступило бы в конкуренцию с активным обменом разведывательной информацией, который ведут уже страны НАТО в рамках альянса», – дает эксперт свою оценку призывам европейцев к созданию оборонного союза.

Европейские популисты, которые призывают Европу избавиться от влияния США, тоже, по мнению Константина Эггерта, не поддержат идею общеевропейской оборонной структуры: «Антиамериканизм европейских популистов – лишь часть их популистской повестки дня. Другая ее часть – это антиевропеизм, это негативное отношение к Евросоюзу. В этих условиях представить себе, что вместо НАТО европейские популисты будут поддерживать единую структуру, которая, будучи оборонной, возможно, станет даже сильнее или важнее Европейского Союза, трудно. Считать, что европейские популисты, даже придя к власти, будут создавать какие-то наднациональные европейские оборонные структуры, на мой взгляд, нелогично».