ЕСПЧ: отказ Москвы в усыновлении гражданами США российских детей – дискриминация

Европейский суд по правам человека в Страсбурге 17 января вынес решение, в котором назвал незаконным и дискриминационным запрет российских властей на усыновление детей из России гражданами США.

Этот запрет был введен Москвой с 1 января 2013 года в соответствии с законом, который представителями российских властей был назван «Законом Димы Яковлева» по имени мальчика из России, погибшего в приемной семье в США. Однако многие российские чиновники не скрывали, что на самом деле запрет введен в ответ на принятие Вашингтоном в 2012 году «Закона Магнитского», запрещающего тем, кого США называют ответственными за смерть российского борца с коррупцией Сергея Магнитского, въезд в Соединенные Штаты и владение финансовыми активами в этой стране.

В своем решении Европейский суд по правам человека сообщил, что заявители – 45 граждан США, подавшие иски в ЕСПЧ от своего имени, а также от имени 27 российских детей – в период с 2010 по 2012 год начали процесс усыновления детей в России, получив на это предварительное согласие с российской стороны. У многих из них, как отмечается в решении суда, установились связи с будущими приемными детьми, а в одном из случаев процедуру усыновления начали в отношении ребенка, брат которого уже был усыновлен теми же американскими гражданами.

При этом усыновляемые дети, говорится в решении суда, зачастую имели серьезные болезни– синдром Дауна, задержки физического развития – и требовали специального медицинского ухода и лечения.

Суд в Страсбурге, решения которого являются для России обязательными, счел, что запрет на усыновление российских детей гражданами США является незаконным и дискриминационным, поскольку в российском законодательстве прописаны равные права иностранных граждан на усыновление детей в России, а «закон Димы Яковлева» урезал эти права для граждан конкретной страны. Это, по решению ЕСПЧ, стало нарушением статьи 14 Европейской конвенции о правах человека (запрет на дискриминацию).

Также ЕСПЧ счел нарушенным право на уважение к семейной жизни (статья 8 Европейской конвенции о правах человека). При этом суд сделал вывод, что были нарушены права потенциальных усыновителей, но не самих детей, а также сообщил, что, согласно информации, представленной российскими властями, больные дети получили адекватное медицинское обслуживание.

ЕСПЧ присудил компенсации семьям и гражданам США в размере 3000 евро на каждый случай прерванной процедуры усыновления, а также по 600 долларов США в качестве компенсации за понесенные судебные издержки.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил во вторник агентству «Интерфакс», что согласен с решением ЕСПЧ: «Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские».

Михаил Федотов подтвердил, что запрет на усыновление вводился российскими властями именно в ответ на «Закон Магнитского»: «Нужно иметь в виду, что так называемый «закон Димы Яковлева» был ответом на «список Магнитского», который был принят Конгрессом США. И ответ на «список Магнитского» должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям».

В то же время несколько депутатов Государственной думы России во вторник сообщили российским медиа, что Москва может отказаться выполнять решение ЕСПЧ. В частности, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила журналистам, что этот вопрос является внутренним делом России: «Это наше дело, нашей страны принимать решения, которые касаются непосредственно нас, тем более, детей».