Руководство Чечни против «Кавказского узла»: реакция гражданского общества на угрозы

МОСКВА — Российские и международные правозащитные организации потребовали от властей России отреагировать на опубликованные недавно в Интернете угрозы председателя парламента Чечни Магомета Даудова в адрес главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова.

Напомним, что Магомет Даудов – один из приближенных лидера Чечни Рамзана Кадырова, в прошлом участвовавший в войне против российской армии, но амнистированный и даже получивший звание «Герой России» – 6 января разместил в сети Instagram пост, в котором иносказательно, но прозрачно намекнул на возможность расправы с Григорием Шведовым.

На фото в посте — надпись «Как развязать «Кавказский узел», а в тексте — описание того, что, по мнению Даудова, нужно сделать с «псом по кличке «Швед» – «вырвать пару клыков «мудрости», да язык укоротить до стандартных размеров».

Реакция гражданского общества

Эта угроза со стороны Даудова, о котором российские правозащитники давно говорят как о чиновнике, использующем насилие для достижения своих целей, была замечена правозащитниками и гражданскими активистами в России и за ее границами.

Руководители российских правозащитных организаций – Людмила Алексеева, Светлана Ганнушкина, Наталья Таубина, Юрий Джибладзе, Игорь Каляпин и многие другие – подписали заявление, в котором выразили солидарность с Григорием Шведовым и потребовали от российских властей отреагировать на угрозы Даудова: «Мы глубоко обеспокоены отсутствием публичной реакции на эту ситуацию со стороны российских властей. Мы требуем от них принять незамедлительные и действенные меры, обеспечивающие условия для безопасной деятельности журналистов и правозащитников на Северном Кавказе. Систематическое отсутствие реакции российских властей на подобные высказывания руководителей Чеченской республики, неоднократно допускавшиеся ими в прошлом, отсутствие эффективного расследования преступлений в этом регионе, в том числе в отношении журналистов и правозащитников, привели к безнаказанности и вседозволенности».

Международная правозащитная организация Amnesty International организовала международную кампанию солидарности с Григорием Шведовым. В письме, которое распространила Amnesty International, содержится призыв к российским властям «немедленно провести эффективное и беспристрастное расследование по факту угроз в адрес Григория Шведова в соответствии с требованиями статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)» и «самым решительным образом осудить угрозы, опубликованные Магомедом Даудовым, а также принять меры для защиты Григория Шведова от возможного физического насилия».

На угрозы в адрес Григория Шведова отреагировал и комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс: «Я... разочарован отсутствием твердой реакции со стороны политических лидеров на региональном и федеральном уровне. Свобода СМИ и безопасность журналистов, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, являются основополагающими элементами демократии. По этой причине такие события являются неприемлемыми и всегда должны быть осуждены, чтобы послать недвусмысленный сигнал о том, что государство не потерпит каких-либо атак на прессу и защищает стандарты в области прав человека».

Представители Чечни: Шведову не угрожали

В ответ на обеспокоенную общественную реакцию представители властей Чечни попытались сгладить впечатление от слов Магомеда Даудова в адрес «Кавказского узла».

Пресс-секретарь президента Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в интервью российскому изданию РБК прокомментировал ситуацию так: ««Даудов нигде не писал, что Шведову нужно вырвать. Мое личное мнение: Шведову очень хочется, чтобы его имели в виду. Говорится про пса «Шведа», а Шведов – пес, что ли? Ну пусть консультируется со своими юристами».

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев в заявлении на своей официальной странице в Интернете попытался списать выступление одного из руководителей республики на эмоциональность: «Человеку, выпалившему подобные слова в сердцах или в шутку, не грозит суд. Для того чтобы инкриминировать данное преступление, необходимо одновременное соблюдение ряда условий, таких как: реальность угрозы, то есть наличие у потерпевшего оснований опасаться ее осуществления, например, наличие у угрожающего оружия».

Стоит однако, заметить, что в медиа опубликовано множество фотографий, на которых Магомет Даудов держит в руках различные виды оружия, включая крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Григорий Шведов: это, конечно, работа команды, а не одного человека

Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов в интервью Русской службе «Голоса Америки» заявил: «Наше медиа продолжит свою работу, несмотря на угрозы».

Журналист сообщил, что не понимает, в связи с какой именно публикацией «Кавказского узла» появился пост Даудова в «Инстаграме»: «У нас было немало публикаций, которые вызывали критику, но никогда не было материалов, связанных с личными вопросами, которые могли бы вызвать именно такую реакцию. С другой стороны, понятно, что сам факт существования неподконтрольного источника информации раздражает, а сообщения Кавказского Узла о Чечне, которые широко расходятся в СМИ и соцсетях, конечно, подрывают тот миф, который вокруг республики формируется. Так что негативное отношение проявляется уже довольно давно».

Григорий Шведов предполагает, что текст угроз в соцсети сочинялся Даудовым, по крайней мере, не в одиночку: «Я думаю, это, конечно, работа команды, а не работа одного человека».

По оценке Шведова, Даудов «является одним из наиболее значимых персон, отвечающих за ситуацию внутри Чечни, и решение проблем входит в его полномочия, и в частности, проблем освещения ситуации в республике».

Редактор «Кавказского узла» отнесся к публикации председателя парламента Чечни серьезно: «Дело в том, что эта угроза находится в ряду угроз, которые звучали в адрес Натальи Эстемировой, Анны Политковской, даже в какой-то мере в адрес Бориса Немцова. Если бы это были просто единичные слова, то я бы не стал придавать им столь большого значения. Но поскольку выходцы с Кавказа являлись участниками, подозреваемыми и даже осужденными в убийствах различных журналистов и общественных деятелей, конечно, такие угрозы напоминают о том, что имели место не только угрозы, но и осуществление угроз. Люди были убиты в Чечне, мы помним, что выходцы с Кавказа участвовали в убийствах, которые происходили за пределами Чечни, в Москве и за пределами России».

Григорий Шведов рассказал о том, что уже сделано в ответ на угрозы председателя парламента Чечни: «Следственный комитет принял наше заявление. Соответственно они должны провести изучение обстоятельств и принять решение о том, чтобы заводить или не заводить уголовное дело. Для этого они могут устроить опрос. Я готов прийти и дать показания по поводу обстоятельств всего происшедшего».

«Я считаю, что любому журналисту или работнику СМИ чрезвычайно важно в подобных ситуациях привлекать внимание общественности, обращаться в правоохранительные органы. Потому что аналогичные угрозы или любые другие формы - как это называется в статье закона, «воспрепятствование профессиональной журналистской деятельности» – в России превратились в будни, в рутину, в реальность, в которой работают журналисты. И с этой реальностью надо бороться» – говорит Григорий Шведов.

Юрий Джибладзе: Если «Кавказский узел» закроется, это будет потеря для всех

Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, вместе с коллегами подписавший заявление о солидарности с Григорием Шведовым, в интервью «Голосу Америки» говорит, что надежды на то, что Москва повлияет на поведение лидеров Чечни, мало: «Реально осадить Даудова и других, изменить ситуацию может, понятно, только Кремль и только Путин. Поэтому насколько наше обращение, под которым сейчас около сотни подписей, реально может его к этому подтолкнуть, я не знаю. Для того чтобы они начали действовать, Путин и его окружение должны понять, что ущерб для них больше, чем польза».

«Они доверили Чечню Кадырову и его приближенным, и считают, что только таким образом можно контролировать этот регион, застраховаться от любых неприятностей, которые они там ожидают. Они просто купили лояльность Кадырова большими деньгами и возможностью для него творить на этой территории все, что он хочет. Или даже за рамками этой территории – как мы знаем, он пытается и за пределами Чечни тоже действовать» – описывает ситуацию правозащитник.

Юрий Джибладзе с сожалением отмечает, что российские СМИ, опубликовав информацию об угрозах Даудова Григорию Шведову, этим и ограничились. По его мнению, медиа могли бы провести кампанию по защите своего коллеги: «Когда мы говорим в своем заявлении, что практически никакого другого голоса, кроме корреспондентов «Кавказского узла», не осталось на Северном Кавказе в условиях систематического подавления и террора в отношении журналистов и всех тех, кто пытается говорить то, что не нравится Рамзану Кадырову, мы действительно так считаем. Многие СМИ реально не понимают, что если «Кавказский узел» в силу давления не сможет продолжать свою работу, то все медиа России потеряют, на мой взгляд, очень важный источник информации».