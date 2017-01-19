Конституционный суд России: выплата компенсации акционерам ЮКОСа невозможна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА – В четверг Конституционный Суд Российской Федерации огласил постановление по делу об исполнении решения Европейского суда по правам человека «Нефтяная компания ЮКОС против Российской Федерации».

Напомним, что 31 июля 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить акционерам компании-заявителя компенсацию материального ущерба в размере 1,8 миллиарда евро.

В свою очередь, Минюст России подал в Конституционный Суд запрос о возможности исполнения постановления ЕСПЧ в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

Первое слушание по данному делу, во время которого прозвучали выступления сторон, прошло 15 декабря. Ровно через пять недель Конституционный Суд огласил свой вердикт.

Как проходило оглашение: заметки из зала суда

В отличие от первого заседания, слушать постановление по делу «ЮКОСа» пришло совсем немного журналистов. Аккредитованные корреспонденты различных изданий даже предлагали друг другу в шутку поспорить, кто даст наиболее точную юридическую формулировку отказа исполнить решение Страсбургского суда.

Председатель КС Валерий Зорькин начал читать постановление с десятиминутным опозданием. Сначала у присутствовавших на заседании возникло ощущение, что Конституционный Суд может хотя бы частично удовлетворить требования акционеров ЮКОСа, поскольку в постановлении КС несколько раз прозвучала мысль о готовности российской стороны к компромиссу и о стремлении России выполнять все международные правовые акты.

Но это заблуждение длилось недолго – в тексте постановления вскоре начали повторяться формулировки о ликвидированной нефтяной компании как о «злостном неплательщике налогов», а также утверждения, что «постановления ЕСПЧ не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции России».

Наконец, Валерий Зорькин провозгласил: «Конституционный суд признает невозможным исполнение в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления ЕСПЧ по делу «ОАО «Нефтяная компания ЮКОС против России».

Правда, в конце документа говорится о том, что Россия «на основе доброй воли» вправе произвести некоторые выплаты добросовестным (это слово Зорькин по ходу чтения текста вычеркнул) акционерам ЮКОСа. При этом выплаты будут производиться не из российского бюджета, а за счет «вновь выявляемого имущества нефтяной компании», в том числе со счетов в зарубежных банках, если таковые будут обнаружены.

Данное решение «окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу немедленно», провозгласил председатель КС, после чего заседание было закрыто.

Вскоре после этого Зорькин вышел к журналистам и ответил на некоторые их вопросы. В частности, он подчеркнул: «Платить Россия не будет после такого постановления. Потому что это означало бы нарушить не просто решение Конституционного Суда, а Конституцию. Я думаю, что никто в России на это не пойдет».

В ответ на вопрос, учитывается ли в ответе на неисполнение решения ЕСПЧ возможность ареста российских счетов за рубежом, председатель КС заметил, что эта проблема вне рамок его полномочий, а затем добавил: «Естественно, начнется спор судебных компетенций. Я думаю, что Россия тоже обладает возможностями в таком случае определенными».

При этом Валерий Зорькин еще раз сделал упор на том, что Россия не противопоставляет себя Страсбургу: «С точки зрения Конституционного Суда, у нас было и есть самое доброжелательное (отношение) в сторону европейского правопорядка, который находится под Конвенцией (имеется в виду Европейская конвенция о правах человека) ... Потому что мы проводили в жизнь страсбургские решения. У нас сотни ссылок на Страсбург есть, когда мы говорили, что нужно сделать так и сяк», – уверял журналистов председатель КС.

Последним прозвучал вопрос, было ли решение о неисполнении постановления ЕСПЧ единогласным? «Обычно не принято разглашать тайну совещательной комнаты, – вздохнул Зорькин перед микрофонами и телекамерами. – Но, я думаю, что если вы никому не скажете, то… «по источникам, исходящим из Конституционного Суда», два особых мнения было». При этом никаких фамилий не было названо, поскольку у несогласных судей еще есть время передумать и изменить свое «особое мнение».

Реакция на решение КС по ЮКОСу

В Кремле на решение Конституционного суда России отреагировали сдержанно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был краток: «Это судебный вопрос. Мы не хотели бы никак его комментировать. Разумеется, Российская Федерация защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы».

Представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин полагает, что российским активам за границей удастся избежать последствий неисполнения Москвой решения Страсбургского суда: «КС вынес решение по конкретному делу, в отношении конкретной компании. Юрисдикция ЕСПЧ не связана с юрисдикциями других иностранных судов. Это специализированный международный суд, который не имеет отношения к национальным юрисдикциям».

Однако Совет Европы – организация, в структуру которой входит ЕСПЧ – выразил обеспокоенность решением российских конституционных судей. Даниель Хольтген (Daniel Holtgen), официальный представитель генерального секретаря Совета Европы, распространил в четверг заявление, в котором сообщил, что «принятое Конституционным судом России решение относительно вердикта Европейского суда по правам человека о деле «ЮКОСа» вызывает озабоченность». «Страны-члены Совета Европы обязаны соблюдать положение Европейской конвенции по правам человека о выполнении решений Страсбургского суда» – подчеркнул представитель Совета Европы.

В свою очередь, Джонатан Хилл, директор по связям с общественностью компании Group Menatep Limited, представляющей интересы акционеров ЮКОСа, заявил агентству «Интерфакс»: «В очередной раз Россия демонстрирует абсолютное презрение к верховенству закона. Сегодня она нарушила Европейскую конвенцию по правам человека и гарантии каждого человека на свободу и правосудие. Каждый участник Конвенции по правам человека должен уважать решения ЕСПЧ и выплачивать компенсации по его решениям. Это правила, и они безусловные. С тех пор, как суд вынес решение по делу «ЮКОС против России» в 2014 году, Россия не предприняла никаких действий. Она проигнорировала все запросы Комитета министров Совета Европы о выполнении своих обязательств».

Интернет-портал «Открытая Россия», принадлежащий экс-владельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, опубликовал мнение одного из бывших руководителей этой компании Леонида Невзлина: «Эта штука (ситуация с делом ЮКОСа) не закончилась. Она может превратиться во что угодно. Она может превратиться в следующие санкции, создать политические проблемы. Не только это решение, но и все остальные – как по «делу Пичугина», так и по другим отказам по делу ЮКОСа».

Юристы: в решении есть финансовая и политическая составляющие

Судья Конституционного суда России в отставке, член Совета по правам человека при президенте России Тамара Морщакова в интервью «Голосу Америки» заявила, что в решении КС по «делу ЮКОСа» нужно разобраться детально: «Иногда в решении важна не резолютивная часть – я знаю это по аналогичным делам в КС после решений Европейского суда. Там иногда предлагаются варианты выхода из положения. То, что сейчас оглашено, может относиться только к нынешнему моменту и не исключать так называемой «дорожной карты», тем более, что эксперты, которые по этому делу там выступали, такую «дорожную карту» предлагали. Фраза (о невозможности выплат акционерам ЮКОСа) сама по себе ясна, но не ясна ее стопроцентность».

«Это решение окружено и финансовыми спорами, и, конечно, оно имеет и политический аспект. Я ожидала того, что именно такое решение будет вынесено, но надеялась, что они выберут что-то менее категоричное, менее ставящее точку в этом процессе» – отметила Тамара Морщакова.

По мнению экс-судьи Конституционного суда, международные организации тоже не будут торопиться с окончательными выводами в отношении решения КС по «делу ЮКОСа»: «Большой плюс международных инстанций в том, что они всегда очень осторожны перед принятием каких-то решений, и они совершенно верно исходят из того, что международное право – это результат консенсуса».

Бывший адвокат Михаила Ходорковского, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова, комментируя «Голосу Америки» отказ Москвы выплачивать акционерам ЮКОСа присужденную им ЕСПЧ компенсацию, заявила: «Россия очень любит европейские товары, но очень не любит европейские законы. И когда Совет Европы констатирует нарушение Россией прав и свобод человека, это России очень не нравится. Выход из Совета Европы для России плох и очень невыгоден, прежде всего, для российского внутреннего правового режима».

Известный российский юрист также полагает, что у отказа в выплате по «делу ЮКОСа» есть финансовая составляющая: «Я ждала, как они будут выкручиваться, потому что денег на такую выплату нет в бюджете, платить нечем. Они и выполнили заказ тех, у кого нет денег, то есть, государства».

Елена Лукьянова предлагает разобраться с тем, какие именно важные детали есть в полном тексте решения Конституционного суда: «Договорились уже в свое время до того, что у нас «Конституционный суд разрешил не исполнять решения ЕСПЧ». Это оказалось не соответствующим действительности по тексту, но в заголовках осталось».

У правоведа есть серьезные вопросы к тому, что при оглашении решения сказал Валерий Зорькин: «То он говорит, что мажоритарные акционеры принимали участие в незаконной деятельности компании, то он говорит – «даже они не принимали». Как вас понимать?! У нас есть причинно-следственная связь между действием и наступившими общественно-опасными последствиями. Без этого у нас нет правонарушения. Поэтому вы уж как-нибудь там определитесь – виноваты мажоритарные акционеры, да или нет? Два взаимоисключающих заявления председателя КС».

Елена Лукьянова полагает, что право Конституционного суда России оспаривать решения ЕСПЧ, данное ему поправками в закон не так давно, может быть также оспорено: «Перечень в 125-й статье Конституции – полномочия Конституционного суда, что он может и не может делать – закрытый, там все ясно. Это расширение его полномочий –явно внеконституционное. Возможно в Конституционном суде и обжаловать закон о Конституционном суде, почему бы не попробовать?»