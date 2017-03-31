Олег Дерипаска отстаивает деловую репутацию в США

Влиятельная газета «Вашингтон Пост» опубликовала 31 марта открытое письмо на правах рекламы, в котором российский предприниматель Олег Дерипаска отвечает на недавнюю публикацию информационным агентством Associated Press собственного журналистского расследования о его связях с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и приобретении зарубежных активов в интересах Кремля.

«Какие активы я бы мог приобрести, каким интересам Кремля это могло бы способствовать?», восклицает риторически Дерипаска в письме и рассказывает о реальных сложностях алюминиевого бизнеса. Напомним, что журналисты Associated Press рассказали о том, что бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в 2005 году вступил в контакт с близким соратником Путина, российским миллиардером Олегом Дерипаской. По данным агентства, Манафорт подписал ежегодный контракт стоимостью 10 миллионов долларов, который начал действовать в 2006 году, и поддерживал деловые связи с компанией Дерипаски по крайней мере до 2009 года.

Как сообщило ранее АР, в 2005 году, когда российско-американские отношения при президенте Джордже Буше-младшем ухудшились, Манафорт составил стратегический план, который мог «принести большую пользу правительству Путина».

Манафорт подтвердил, что работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, но отверг предположения о том, что он действовал в интересах президента России Владимира Путина. На днях Пол Манафорт добровольно вызвался ответить на вопросы членов комитета по делам разведки Конгресса США, ведущих расследование возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

В свою очередь Олег Дерипаска также категорически отрицает содержащуюся в публикации информацию о его участии в попытках российского руководства противодействовать «антироссийским политическим движениям» за границей, и задается вопросом, зачем руководству России понадобилось бы для этого обращаться к частному бизнесу.

«Америка, пишет Дерипаска, всегда была стимулом в строительстве моей компании и ведь никто не говорит, замечает он, что «Уоррен Баффет, американский миллиардер, близок к Обаме», или что «Билл Гейтс скопил свое состояние благодаря Клинтон». Точно также никто не должен распространять подобные обвинения и в отношении российских бизнесменов, считает Дерипаска.

«Я, пишет Дерипаска, как и многие россияне, работаю в нашей стране, чтобы улучшить наше гражданское общество, часто используя успешную американскую модель», и «я не хочу оказаться случайной жертвой, втягиваемой во все более шумный и полный противоречий театр российско-американских отношений»

28 марта Дерипаска также заявил в аналогичных платных рекламных статьях, размещенных в газетах The Washington Post и The Wall Street Journal, что он готов «принять участие в любых слушаниях Конгресса по этому поводу, для того чтобы защитить свое имя и деловую репутацию».

Вчера Российская газета «Ведомости» сообщила, что Президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на Арктическом форуме, что Дерипаска вправе выступить в конгрессе США, но напомнил, что Дерипаске закрыт въезд в США.

Впервые въезд в США Дерипаске был запрещен в 1998, тогда ФБР заподозрило его в связях с организованной преступностью, после чего он предпринимал многочисленные попытки получить американскую визу, оплачивая усилия лоббистов. В 2009 ему все же удалось дважды побывать в США, когда ФБР – вопреки протестам Государственного департамента – настояло на выдаче двукратной визы Дерипаске в обмен на его содействие в неназванном расследовании, сообщало в то время издание Тhe Wall Street Journal.

Официально сообщалось, что Дерипаска въезжал в США в качестве председателя российской части делового консультативного совета АТЭС. По версии американских СМИ, Пол Манафорт мог также предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить получение российским олигархом визы в США.