США обвинили Левашова и приговорили Селезнева

Министерство юстиции США сообщило, что задержанному в Испании гражданину России судом предъявлены обвинения по восьми пунктам.

Суд в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, среди прочего обвинил 36-летнего Петра Левашова в намеренном нанесении ущерба компьютерам и мошенничестве. Ранее Минюст США заявил, что предпринимает усилия для закрытия ботнета Kelihos – сети из десятков тысяч инфицированных компьютеров, действовавшая с 2010 года. Левашов подозревается в использовании этого ботнета для рассылки спама, в том числе – в целях получения доступа к личной и коммерческой информации. Левашов был задержан в Барселоне, США пытаются добиться его экстрадиции. Петр Левашов входил в десятку наиболее активных спамеров, по версии кибергруппы Spamhaus.

Также в пятницу, Федеральный суд в Сиэтле приговорил 32-летнего Романа Селезнева, гражданина России и сына депутата Государственной Думы, к 27 годам заключения. Он получил самый большой срок лишения свободы за историю США за преступления, связанные с компьютерным взломом.

Жюри присяжных в прошлом году признало Селезнева виновным в совершении преступных операций, которые привели к кражам кредитных карточек, что нанесло американским компаниям ущерб в размере 169 млн долларов. Селезнев занимался этими криминальными операциями с октября 2009 по октябрь 2013 года, от его действий пострадали более 500 компаний.

Дело Селезнева также рассматривают федеральные суды в штатах Невада и Джорджия.