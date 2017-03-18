Минюст передал в Конгресс документы о возможной прослушке Трампа

По предварительным данным, в документах нет подтверждений этому утверждению президента США
Министерство юстиции США сообщило, что в пятницу 17 марта передало комитетам Конгресса документы, которые способны дать ответ на вопрос: подслушивался ли офис Дональда Трампа по приказу тогдашнего президента Барака Обамы?
Информация была передана в юридические комитеты и комитеты по разведке Палаты представителей и Сената. Глава Комитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес опубликовал заявление, согласно которому Минюст «полностью удовлетворил» запрос.
Пожелавший остаться анонимным источник сообщил агентству Reuters, что предварительное ознакомление с предоставленными материалами показало, что у Министерства юстиции нет доказательств справедливости утверждения президента Трампа.
Ранее с подобными заявлениями выступали лидеры комитетов по разведке обеих палат Конгресса.
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