Минюст передал в Конгресс документы о возможной прослушке Трампа

Министерство юстиции США сообщило, что в пятницу 17 марта передало комитетам Конгресса документы, которые способны дать ответ на вопрос: подслушивался ли офис Дональда Трампа по приказу тогдашнего президента Барака Обамы?

Информация была передана в юридические комитеты и комитеты по разведке Палаты представителей и Сената. Глава Комитета по разведке Палаты представителей Девин Нуньес опубликовал заявление, согласно которому Минюст «полностью удовлетворил» запрос.

Пожелавший остаться анонимным источник сообщил агентству Reuters, что предварительное ознакомление с предоставленными материалами показало, что у Министерства юстиции нет доказательств справедливости утверждения президента Трампа.

Ранее с подобными заявлениями выступали лидеры комитетов по разведке обеих палат Конгресса.