Демократы просят Сешнса не мешать расследованиям действий России

Девять сенаторов-демократов призвали кандидата на должность министра юстиции США Джеффа Сешнса не препятствовать расследованиям российских попыток вмешательства в ход президентских выборов в 2016 году, которые проводят ФБР или министерство юстиции.

Под этой просьбой подписались все демократы, входящие в комитет Сената по вопросам судебной власти.

Письмо законодателей появилось на фоне растущей обеспокоенности в Конгрессе США по поводу позиции американских разведывательных служб, что во время предвыборной кампании Россия занималась хакерскими атаками и предпринимала другие действия, чтобы склонить чашу весов на выборах в пользу Дональда Трампа, а также относительно личных и финансовых связей между окружением Трампа и Москвой.

Авторы письма призывают Сешнса, который в случае утверждения возглавит правоохранительную систему страны и министерство юстиции, не закрывать расследования в отношении действий России.

Директор ФБР Джеймс Коми на прошлой неделе отказался высказываться на тему, расследует ли его ведомство связи между Россией и окружением Трампа.

Избранный президент в ходе предвыборной кампании неоднократно призывал к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Представитель Сешнса пока не ответил на просьбу прокомментировать письмо. Ожидается, что Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, утвердит кандидатуру Сешнса.