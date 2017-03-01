Демократы обвинили Трампа в игнорировании российской угрозы

Демократическая партия США обвинила президента Дональда Трампа в игнорировании серьезной угрозы безопасности, исходящей от России.

По мнению демократов, такой подход снижает безопасность Америки.

Обвинение содержалось в ответе Демократической партии на обращение Трампа к Конгрессу, с которым выступил бывший губернатор штата Кентукки Стив Бешер.

«Президент Трамп игнорирует серьезные угрозы нашей национальной безопасности, исходящие от России, которая не является нашим другом и при этом отстраняется от наших союзников, которые сражаются с нами бок о бок и являются нашими друзьями в опасном мире», – сказал Бешер.

«Его подход снижает нашу безопасность и должен вызвать обеспокоенность у каждого свободолюбивого американца», – добавил экс-губернатор.

В обращении к Конгрессу Трамп не упоминал о России или конфликте в Украине. Он призвал к укреплению вооруженных сил и вновь подтвердил приверженность США НАТО, при этом настаивая, чтобы члены альянса выполняли свои финансовые обязательства.

Далее Бешер обвинил президента в объявлении «войны беженцам и иммигрантам».

«Президент может и должен проводить в жизнь наши иммиграционные законы, – сказал он. – Но мы можем защищать Америку, не отказываясь от своих принципов и моральных обязательство по защите тех, кто скрывается от войны и террора».

Бешер также выступил в защиту программы медицинского страхования, получившей название Obamacare, которую республиканцы обещают отменить.

При этом он признал, что программа нуждается в «определенных корректировках».

«Но пока все идеи республиканцев по «замене» Закона о доступном здравоохранении приведут сокращению числа застрахованных американцев, несмотря на обещания обратного», – заявил Бешер.