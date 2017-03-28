Правозащитники протестуют против задержаний журналистов в России

Комитет защиты журналистов потребовал, чтобы российские силовики прекратили преследование и создание помех журналистам, освещающим акции протеста и другие события.

По сообщениям СМИ и Фонда защиты гласности, сотрудники полиции мешали журналистам освещать акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Махачкале.

«Мы призываем российские власти прекратить задерживать журналистов, не давая им освещать демонстрации, – заявила координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. – Воспрепятствование журналистам, которые занимаются освещением протестов, является грубым проявлением цензуры и явным нарушением прав граждан России на получение информации, представляющей значительный национальный и глобальный интерес».

Во время акции протеста в Москве, которая в основном носила мирный характер, полиция задержала несколько журналистов. В целом по стране, по данным комитета, были задержаны по меньшей мере 11 сотрудников прессы.

Как сообщают российские СМИ, среди задержанных - корреспондент «Эха Москвы» Александр Плющев, независимый журналист Денис Стяжкин, журналист издания РБК Тимофей Дзядко и корреспондент Guardian Алек Лун.