Правозащитники протестуют против задержаний журналистов в России

Комитет защиты журналистов назвал создание помех сотрудникам СМИ нарушением права граждан на получение важной информации
Комитет защиты журналистов потребовал, чтобы российские силовики прекратили преследование и создание помех журналистам, освещающим акции протеста и другие события.
По сообщениям СМИ и Фонда защиты гласности, сотрудники полиции мешали журналистам освещать акции протеста в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Махачкале.
«Мы призываем российские власти прекратить задерживать журналистов, не давая им освещать демонстрации, – заявила координатор программ комитета по Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. – Воспрепятствование журналистам, которые занимаются освещением протестов, является грубым проявлением цензуры и явным нарушением прав граждан России на получение информации, представляющей значительный национальный и глобальный интерес».
Во время акции протеста в Москве, которая в основном носила мирный характер, полиция задержала несколько журналистов. В целом по стране, по данным комитета, были задержаны по меньшей мере 11 сотрудников прессы.
Как сообщают российские СМИ, среди задержанных - корреспондент «Эха Москвы» Александр Плющев, независимый журналист Денис Стяжкин, журналист издания РБК Тимофей Дзядко и корреспондент Guardian Алек Лун.
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