В Англии обнаружен пергаментный текст Декларации независимости США

Двое ученых из Гарвардского университета обнаружили в Англии редкий документ – пергаментный текст Декларации независимости США. Единственная ранее известная пергаментная копия Декларации независимости хранится в Национальных архивах в Вашингтоне.



Ученые Эмили Снефф и Даниэль Аллен обнаружили документ в архивах небольшого городка Чичестер в Сассексе на юге Англии. Как пишет газета Boston Globe, первоначальным владельцем документа, который датируется восьмидесятыми годами 18-го века, предположительно был Джон Леннокс, герцог Ричмонд. Его называли "радикальным герцогом" за то, что он высказывался в поддержку американцев в годы Войны за независимость США.

Аллен и Снефф сотрудничают с британскими властями и Библиотекой Конгресса в вопросе о проведении исследований такими средствами, которые не наносят ущерба бумаге и тексту.