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Актриса Дебби Рейнольдс умерла через день после смерти дочери Кэрри Фишер

Дебби Рейнольдс. Архивное фото.

Дебби Рейнольдс. Архивное фото.

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Одной из самых известных ее работ была роль в фильме «Поющие под дождем»

Американская актриса Дебби Рейнольдс скончалась от инсульта в доме своего сына в Беверли-Хиллз, Калифорния, в возрасте 84 лет через день после смерти дочери – актрисы Кэрри Фишер.

Рейнольдс была госпитализирована во второй половине дня в среду, после того как бригада скорой помощи была вызвана в дом ее сына.

Ее сын Тодд Фишер подтвердил смерть Рейнольдс нескольким СМИ. «Она хотела быть вместе с Кэрри», – сказал Тодд Фишер.

Рейнольдс сыграла главную роль в классическом фильме 1952 года «Поющие под дождем» (Singin' in the Rain), где ее партнером был Джин Келли. Она была номинирована на «Оскар» за ее роль в мюзикле «Непотопляемая Молли Браун» (Unsinkable Molly Brown).

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