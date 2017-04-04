Правозащитники: жертвами газовой атаки в Сирии стали десятки человек

Предполагаемая газовая атака на севере Сирии привела к гибели 35 человек и вызвала проблемы со здоровьем у десятков других.

Британская правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что по меньшей мере девять детей оказались среди погибших после воздушных ударов, при нанесении которых, по всей видимости, использовались химические снаряды.

По данным правозащитников, атака произошла в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Они говорят, что пока неясно, кто осуществил атаку – российские или сирийские самолеты.