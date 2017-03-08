Пропустить работу, отказаться на день от шоппинга или просто надеть красное. Сегодня в Америке проводят День без женщин

Более тысячи женщин, одетых в красное, собрались возле Белого дома. Пенсионерки и студентки, работники соседних офисов и мамы с детьми. Главная цель - напомнить не только действующей власти США, но и всему миру: женщины должны быть равны в своих правах с мужчинами. «Это одна из многих акций, которые сегодня проходят по всему миру. Чтобы разъяснить, насколько женщины важны для мировой экономики, социальной жизни, культуры», - говорит одна из организаторов акции Эрин Гистаро.

Митинг начинался с небольшой группы людей, но к Белому дому пришла уже внушительная колонна протестующих. Акцию сегодня поддержал и местный бизнес, в частности рестораны. Некоторые из них решили перечислить 10-20% своего сегодняшнего дохода в пользу женских организаций. Например, Джеми решил помочь женскому приюту. Туда постоянно жертвует деньги его мама, так что Джеми говорит - она был счастлива такому решению. «Я поговорил со своим персоналом - чтобы они хотели сделать в этот день, какие образом принять участие - и они ответили, что за то, чтобы работать, но часть денег перевести женскому приюту».

Также решила поступить и шеф-повар и владелица итальянского ресторана в Вашингтоне. Она говорит, большинство её персонала - женщины. Но закрывать заведение на день считает нецелесообразным: «Для меня это, прежде все, деловое решение. И, мы решили, что лучшее, что мы можем сделать - это работать сегодня, и поддержать акцию другим способом. И персонал, и наши клиенты только за».

Не работают сегодня школы в одном из районов Северной Каролины и во всём городе Александрия, что в штате Вирджиния. Последние пришлось закрыть, потому что большинство учителей городских школ подали прошение о выходном.

Кстати, учителей уже раскритиковали как их же коллеги, так и родители, которые не знают, с кем сегодня оставить детей в рабочий день. А вот участники митинга, среди которых тоже были родители, решение учителей поддерживают. Лиза пришла на митинг с двумя детьми и уверяет: учителя имеют право на выходной в такой день: «Я считаю, они имеют полное право на выходной сегодня. Так же, как и следовать тому, что правильно, отстаивать свои права. Как женщина, я полностью я на их стороне и поддерживаю их решение»

Подобные митинги сегодня прошли, а некоторые еще будут, по всей стране - от Нью Йорка до Аляски. Сегодня женщин просили удержаться от шопинга, так что экономический эффект от акции День без женщин можно будет оценить позднее.