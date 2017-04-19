Бостонский марафон как протест против терроризма

19 апреля 1897-го года состоялся первый Бостонский марафон. Тогда победу одержал Джон Макдермотт из Нью-Йорка, пробежавший маршрут за 2:55:10.

К несчастью, праздничный дух Бостонского марафона – самого старого в мире – омрачили события 15 апреля 2013 года, когда две самодельных бомбы – кастрюли-скороварки, наполненные гвоздями и подшипниками, – взорвались недалеко от финишной линии, в результате чего три человека погибли; многие получили ранения и увечья.

Трагедия потрясла Бостон, однако вскоре город пришел в себя: он был закрыт, пока полиция вела поиск преступников, завершившийся обнаружением двух подозреваемых – лиц чеченского происхождения: братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых.

Тамерлан был застрелен полицией при поимке. Джохара Царнаева нашли, когда он прятался в закрытой лодке в одном из жилых районов Бостона.

На момент совершения взрывов Джохар учился на втором курсе Массачусетского университета в Дартмуте; у Тамерлана Царнаева, в прошлом боксера-любителя, были жена и ребенок. Братья, родившиеся в бывшей республике Советского Союза Кыргызстан в 1986 и 1993 годах, были мусульманами. Младший, Джохар Царнаев, приехал в США вместе с родителями в 2002 году. Вскоре после приезда семья подала запрос на предоставление политического убежища и поселилась в Кембридже, штат Массачусетс.

Тамерлан и две его сестры воссоединились с семьей в США в 2003 году. Отец братьев, выросший в Кыргызстане этнический чеченец, устроился на работу автомехаником, а мать, аварка из Дагестана, работала косметологом.

Джохар Царнаев, который, по словам его однокурсников, пользовался популярностью в университете, получил американское гражданство 11 сентября 2012 года. Его старший брат, бросив двухгодичный колледж, часто оказывался безработным. У Тамерлана не было гражданства США, однако он являлся обладателем грин-карты, разрешающей проживание и работу в стране.

15 мая 2015 года Джохар Царнаев был признан виновным и приговорен к смертной казни.

После взрывов 2013 года Бостонский марафон превратился в символ протеста против терроризма: его проведение стало для властей и жителей Бостона делом чести.