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Скрипичных дел мастер

Создание музыкального инструмента - как таинство. Ещё в 17 веке прославились мастера из Кремоны – Амати, Страдивари, Кваренги.

Дэвид Шрабкевич, наш современник - скрипичных дел мастер – работает в городке Гейтерсберг под Вашингтоном. В своей домашней мастерской он создаёт уникальные скрипки, в год – не более трех. Труд этот кропотливый, немыслимый без творческих озарений, без особого дара свыше.
Таинство творения. И тогда появляются настоящие, редкие инструменты, ценой в десятки тысяч долларов. Одну из таких его скрипок хвалил знаменитый виртуоз Айзек Стерн.

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Взгляд
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Взгляд

Мастер
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Мастер

Дэвид Шрабкевич . В мастерской. "Расстояние должно быть определенным"
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Дэвид Шрабкевич . В мастерской. "Расстояние должно быть определенным"

Радость творчества
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Радость творчества

Дед в Польше тоже был мастером
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Дед в Польше тоже был мастером

Работа над заготовкой
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Работа над заготовкой

"Не слышу"
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"Не слышу"

"В чем секрет звучания?"
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"В чем секрет звучания?"

С заказчиком
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С заказчиком

Услышать звук
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Услышать звук

Работа над скрипкой, цена которой будет не меньше тридцати тысяч долларов
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Работа над скрипкой, цена которой будет не меньше тридцати тысяч долларов

"Должно звучать на пол тона ниже"
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"Должно звучать на пол тона ниже"

За работой иногда и пошутить можно
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За работой иногда и пошутить можно

Дэвид Шрабкевич. Перерыв в работе
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Дэвид Шрабкевич. Перерыв в работе

Мастер и скрипка
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Мастер и скрипка

Сыграл
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Сыграл

Скрипичных дел мастер Дэвид Шрабкевич
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Скрипичных дел мастер Дэвид Шрабкевич

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