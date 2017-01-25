Создание музыкального инструмента - как таинство. Ещё в 17 веке прославились мастера из Кремоны – Амати, Страдивари, Кваренги.
Дэвид Шрабкевич, наш современник - скрипичных дел мастер – работает в городке Гейтерсберг под Вашингтоном. В своей домашней мастерской он создаёт уникальные скрипки, в год – не более трех. Труд этот кропотливый, немыслимый без творческих озарений, без особого дара свыше.
Таинство творения. И тогда появляются настоящие, редкие инструменты, ценой в десятки тысяч долларов. Одну из таких его скрипок хвалил знаменитый виртуоз Айзек Стерн.
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Дэвид Шрабкевич, наш современник - скрипичных дел мастер – работает в городке Гейтерсберг под Вашингтоном. В своей домашней мастерской он создаёт уникальные скрипки, в год – не более трех. Труд этот кропотливый, немыслимый без творческих озарений, без особого дара свыше.
Таинство творения. И тогда появляются настоящие, редкие инструменты, ценой в десятки тысяч долларов. Одну из таких его скрипок хвалил знаменитый виртуоз Айзек Стерн.
Смотрите так же этот материал в формате видео на странице в Фейсбуке
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