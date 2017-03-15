При взрыве во Дворце правосудия в Дамаске погибли 25 человек

Как минимум, 25 человек погибли в среду в результате взрыва во Дворце правосудия в Дамаске, сообщает официальное информагентство Сирии.

Взрыв, устроенный террористом-смертником, произошел внутри здания, расположенного в центре Дамаска, сообщают государственные СМИ. Другие подробности пока неизвестны.

Четь меньше недели назад аналогичное нападение произошло на шиитском кладбище, где погибли, по меньшей мере, 40 человек; свыше 120 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя сирийское подразделение «Аль-Кайды». Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека, большинство погибших – иракские паломники.