Инженерный корпус Армии США разрешит достроить нефтепровод Dakota Access

Экс-президент Обама отменил проект, однако Дональд Трамп распорядился завершить его
Инженерный корпус Армии США заявил, что даст разрешение на завершение вызвавшего споры проекта Dakota Access, хотя ранее обещал провести дополнительную экологическую экспертизу.
Нефтепровод проходит неподалеку от резервации Стэндинг-Рок индейского племени сиу.
Члены племени и их сторонники безостановочно протестуют против проекта, настаивая, что нефтепровод проходит слишком близко от мест священных захоронений и может загрязнить систему водоснабжения.
Экс-президент Барак Обама в декабре распорядился об отмене проекта, однако новый президент Дональд Трамп поручил завершить строительство нефтепровода.
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