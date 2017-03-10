Активист оппозиции Ильдар Дадин вновь задержан полицией

Активист оппозиции Ильдар Дадин был вновь задержан сотрудниками полиции в центре Москвы, когда он принимал участие в пикетировании здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам правозащитника Льва Пономарева, он, Дадин и другие активисты проводили одиночные пикеты у здания ФСИН и требовали отставки главы УФСИН Карелии Александра Тереха.

К собравшимся подошел полицейский и попросил их показать паспорта. «Я показал паспорт, а у Ильдара Дадина не было паспорта, он (его) оставил дома, – сказал Пономарев агенству РИА Новости. – Его забрали сейчас в отделение полиции "Якиманка"… Чуть позже приехала Настя Зотова, его жена, с его паспортом…, и мы сейчас идем туда».

Как отмечает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, скорее всего, после проверки документов Дадин будет отпущен.

В феврале Президиум Верховного суда России отменил приговор Дадину и постановил освободить его из-под стражи.

Российский оппозиционер и участник многочисленных мирных акций протеста против политики президента России Владимира Путина был приговорен в декабре 2015 года к трем годам заключения по уголовному делу за «неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия».

Несмотря на то, что в России конституционно закреплено право граждан на мирные демонстрации, в уголовном кодексе страны есть статья, наказывающая реальным сроком лишения свободы за «нарушение правил» при проведении протестных акций.

Многие российские юристы в ходе включения Государственной Думой этой статьи в уголовный кодекс России в 2014 году называли ее очевидно противоречащей Конституции.



Позже срок заключения Дадину был сокращен до двух с половиной лет, но меньше чем через год после приговора вспыхнул скандал: в ноябре 2016 года он пожаловался на пытки в колонии №7 в Карелии, где он отбывал срок лишения свободы.

Федеральная служба исполнения наказаний Минюста России (ФСИН), которая курирует российские места заключения, отрицала факты, о которых оппозиционер сообщил в письме жене, а позже объявила о переводе Дадина в другое место заключения «из соображений его безопасности».

После этого Ильдара Дадина более месяца перевозили по этапу, не сообщая родственникам о его местонахождении.