Конституционный суд РФ: «дело Ильдара Дадина может быть пересмотрено»

В пятницу, 10 февраля, Конституционный суд Российской Федерации провозгласил постановление по делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ.

Поводом стала жалоба в КС от Ильдара Дадина, приговоренного по этой статье Басманным районным судом Москвы к трем годам исправительной колонии обычного режима. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок заключения до 2,5 лет.

Слушания по жалобе Ильдара Дадина состоялись в здании Конституционного суда в Санкт-Петербурге 24 января 2017 года. Тогда охрана не пропустила многочисленных сторонников Дадина в зал заседаний под предлогом того, что все места заняты студентами юридических факультетов.

Аналогичная ситуация повторилась и 10 февраля. Более того, пресс-служба КС рассылала анонс предстоящего заседания весьма выборочно, и не все журналисты, проявлявшие интерес к этому делу, и делавшие репортажи о слушании жалобы Ильдара Дадина, были оповещены о заседании в пятницу.

В своем заявлении гражданский активист отмечал, что положение статьи № 212 (1) УК Российской Федерации («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») предусматривает уголовную ответственность за формальные нарушения установленного порядка организации или проведения публичных акций мероприятий исключительно на основании неоднократности таких нарушений.

Кроме того, оспариваемая статья позволяет возбуждать уголовное дело до вступления в силу всех постановлений судов по делам об административных правонарушениях.

Решение суда начинается словами: «В правовом демократическом государстве реагирование публичной власти на проведение гражданами собраний, митингов и пикетирований должно быть нейтральным».

Далее в постановлении отмечается необходимость «соблюдать общие принципы юридической ответственности, предполагающие, в частности, что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния».

В документе ни разу не было упомянуто конкретное дело Ильдара Дадина, вызвавшее общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами. Однако, в конце постановления отмечено, что законодателям предлагается внести в статью 212(1) изменения. И что «вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру».

«В нынешних условиях это – максимально возможное решение»

Давая комментарий корреспонденту «Голоса Америки» по окончании заседания, адвокат Ильдара Дадина Сергей Голубок заметил, что он и его коллеги удовлетворены постановлением КС лишь частично: «С одной стороны мы не удовлетворены тем, что статья 212(1) не признана несоответствующей Конституции, и, значит, она останется в Уголовном кодексе.

И мы рассчитываем, что Президиум Верховного суда прекратит производство по тому делу за отсутствием состава преступления именно в связи с тем, что ситуация заявителя подпадает под те исключения из статьи, которые, фактически, сегодня создал Конституционный суд

С другой стороны, Конституционный суд значительно сузил сферу применения этой статьи, указав в каких случаях лица не могут привлекаться к уголовной ответственности. И, в том числе, это касается заявителя, дело которого в кратчайшие сроки должно быть пересмотрено Президиумом Верховного суда.

И мы рассчитываем, что Президиум Верховного суда прекратит производство по тому делу за отсутствием состава преступления именно в связи с тем, что ситуация заявителя подпадает под те исключения из статьи, которые, фактически, сегодня создал Конституционный суд», – сказал адвокат.

По мнению Голубка, заключительная фраза постановления КС однозначно может трактоваться как то, что Президиум Верховного суда должен отменить судебные акты нижестоящих инстанций.

Теперь Алексей Липцер и Ксения Костромина, также представляющие интересы Ильдара Дадина, будут добиваться скорейшего решения Президиума Верховного суда в отношении дела против их подзащитного.

На вопрос, будет ли защита гражданского активиста подавать иски о возмещении морального ущерба, причиненного вследствие приговора Басманного суда, Сергей Голубок ответил, что пока говорить об этом рано: «Сначала надо добиться прекращения уголовного дела, а потом решать все остальное. Я думаю, в нынешних условиях это – максимально возможное из всего», – подытожил он решение Конституционного суда.

«Другие активисты могут попасть за решетку за одиночные пикеты»

Своими мыслями и впечатлениями от сегодняшнего заседания КС с корреспондентом «Голоса Америки» поделилась и Анастасия Зотова – жена Ильдара Дадина. По ее мнению, «Конституционный суд недвусмысленно заявил, что дело Ильдара надо отменить. Потому что было сказано, что административные постановления в отношении него на момент суда не вступили в силу. И по итогам суда его должны были отпустить, потому что не было доказанного факта неоднократности нарушения (закона – А.П.).

Я надеюсь, что в ближайшее время Верховный суд пересмотрит дело Ильдара и его отпустят, и все будет хорошо!

Я надеюсь, что в ближайшее время Верховный суд пересмотрит дело Ильдара и его отпустят, и все будет хорошо!», – отметила Анастасия Зотова.

В то же время, собеседница «Голоса Америки» сожалеет, что Конституционный суд не отменил статью 212(1) УК РФ полностью, «потому что сейчас другие активисты могут оказаться в той же ситуации, и попасть за решетку просто за одиночные пикеты», – опасается Анастасия Зотова.

Она также сказала, что по приговору Мосгорсуда ее мужу осталось отбывать в колонии 162 дня, «но я рассчитываю, что его отпустят раньше. Я, конечно, опасаюсь, что рассмотрение пересмотра дела Ильдара может быть затянуто, но в то же время надеюсь, что ждать уже недолго, и что скоро мы с ним увидимся», – заключила Анастасия Зотова.