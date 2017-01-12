Трамп обсудит кибербезопасность с руководителями ряда компаний

Избранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с руководством корпораций, которые столкнулись с проблемами в области кибербезопасности. Как сообщает переходная команда Трампа, серию встреч организовал бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани.

Джулиани, выступавший консультантом предвыборной кампании Трампа, возглавляет компанию в сфере кибербезопасности и обеспечивает проведение этих встреч, однако «никаких советов или рекомендаций по итогам групповых обсуждений не ожидается». Как сообщается в заявлении, цель Трампа – «получить основанную на личном опыте информацию» от каждого из топ-менеджеров, с которыми он собирается встретиться.