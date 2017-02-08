В Вашингтоне представили «Настоящее время»

«Голос Америки» и «Радио «Свобода» официально объявили о запуске круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее время». Планируется, что новостные программы будут доступны для зрителей 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а основная аудитория телеканала, помимо России, будет находиться в странах Балтии, Закавказья и Центральной Азии. При этом создатели ресурса не собираются ограничиваться распространением телевизионного сигнала через кабельные и спутниковые сети. Самостоятельное интернет-вещание будет развиваться в социальных сетях, а главные сюжеты станут темой интерактивных дискуссий со зрителями.

«Не нужно считать телеканал «Настоящее время» пропагандой или контрпропагандой, - подчеркнул во время презентации проекта исполнительный директор Совета управляющих по вопросам вещания Джон Лансинг. – Это объективная журналистская работа, и мы предлагаем нашим зрителям достоверные, проверенные факты».

Тестовое вещание канала «Настоящее время» началось еще в прошлом году. По признанию авторов проекта, главной причиной для запуска нового телеканала стала «масштабная кампания дезинформации», которую ведут российские власти.

«Российская аудитория недовольна тем, что им показывают [российские телеканалы], - пояснила директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт. – Люди прекрасно понимают, когда им лгут. Мы ни с чем не боремся, а лишь показываем то, что происходит на самом деле».

Только в десяти странах региона потенциальная аудитория телеканала составляет более 240 миллионов человек. Кроме того, около 160 миллионов имеют возможность знакомиться с материалами журналистов «Настоящего времени» в социальных сетях и на других интернет-площадках.

«Я сторонница достоверных фактов, и считаю, что правда – это очень действенный инструмент», - заявила Аманда Беннетт.